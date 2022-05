Ako nema sufinanciranja, gubimo i putnike i vozače

Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), Sindikat prometa i veza Hrvatske, Udruga sindikata vozača i prometnih radnika Hrvatske te Udruga hrvatskih autobusnih javnolinijskih prijevoznika, najavili su u ponedjeljak veliki prosvjed radnika u javnom županijskom prijevozu koji će se održati u srijedu u 11 sati ispred Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Nije jasno što se čeka

Sindikati i autobusni prijevoznici traže hitnu primjenu uredbe Europske unije kojom je, kako tvrde, već odavno propisano da županijski javni linijski prijevoz kao javna usluga treba biti uspostavljen na teritoriju cijele Hrvatske najkasnije do 3. prosinca 2019.

- Već godinama svjedočimo odugovlačenju u provedbi europske uredbe, za što smatramo da ne postoji opravdan razlog te na brojnim sastancima i putem mišljenja pravnih službi ukazujemo na to resornom Ministarstvu i nije nam jasno što se čeka. Da sve bude još čudnije, početkom godine je Zagrebačka županija upravo temeljem pravnog instituta izvanredne mjere sukladno uredbi 1370/2007 sklopila odgovarajuće ugovore o javnim uslugama, a uskoro nakon nje i Koprivničko-križevačka županija. Poslani su pozivi ostalim županijama, no one opet upiru u Ministarstvo. To je začarani krug očaja u kojem građani ostaju bez prijevoza, radnici bez posla, a ruralni krajevi bez stanovnika - izjavio je predsjednik Udruge hrvatskih javnolinijskih prijevoznika Hrvoje Meštrović.

Prema njegovim riječima, danas vozi samo 20-30 posto linija u odnosu na prije 20 godina, a to je izravno povezano s odlaskom stanovništva. Vlada je odlukom donesenom 6. svibnja dala suglasnost Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture da temeljem ugovora s jedinicom područne samouprave i Gradom Zagrebom sufinancira prijevoz putnika u cestovnom prometu kao javnu uslugu u razdoblju od 2022. do 2024. godine do iznosa planiranih u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. i projekcijama za 2023. i 2024. godinu, a najviše do iznosa od 428,116.733 kune godišnje.

Meštrović kaže da su im Vlada i Ministarstvo rekli da je to bila zadnja pravna prepreka da se sklapaju ugovori između Ministarstva i županija. Županije bi trebale potpisivati ugovore s javnolinijskim prijevoznicima.

Prijeti zatvaranje linija

- Županije ništa ne rade, naš je problem nečinjenje - kazao je Meštrović. Upozorio je da javnolinijski prijevoz ostaje bez putnika i vozača te da bi moglo doći do trenutačnog zatvaranja linija kad prestanu mjere pomoći zbog pandemije koje su u javnom prijevozu još na snazi, odnosno 4000 kuna pomoći Vlade po radniku.

