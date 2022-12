Akcija u jednom hrvatskom gradu spašava živote: Pijani vozači mogu dobiti besplatan prijevoz

Nije tajna da ljudi su skloniji druženju u blagdansko doba, a sukladno i tome nije neobičajno da je veća konzumacija alkohola. Sjesti nakon toga za volan može biti kobno, ne samo za osobu koja vozi već i za sve ostale u prometu. Upravo zbog toga, od danas u Dubrovniku počinje akcija Udruge Sigurnost u prometu i Plavog taxija pod nazovom "Ako piješ ne vozi, samo nazovi".

Broj prometnih nesreća povećan je u vrijeme blagdana, posebno onih kojima je uzrok alkohol, a tada su reakcije vozača usporene ili potpuno izostanu.

- Kad govorimo o mladim vozačima moram reći da ta kombinacija alkohola, mladosti, želje za dokazivanjem i adrenalina dovodi upravo do onih najtežih posljedica - rekao je Denis Pavela iz Udruge Sigurnost u promet za HRT Regionalni dnevnik.

Četvrtu godinu zaredom, dubrovački Plavi taxi petkom i subotom provodi akciju, od 21 sat do ponoći besplatno će na poziv prevoziti pripite vozače. Dva taksista volontirat će svaku večer, a akcija traje do 2. siječnja.

- Imamo jedan npr. slučaj. Ja sam vozio to. Ispred Robne kuće Minčeta je zaustavljen bio jedan vozač. Stvarno je bio pripit i mi smo došli po njega. Kaže da sam nazvao prije, ne bi se to desilo. Ali sreća da je samo to, da je bila samo novčana kazna, kazao je predsjednik Udruženja Plavi taxi Dubrovnik Ivica Smoljko.

Proteklih godina je bilo oko 30-ak poziva i oni su spasili živote.

- Imamo smanjenje prometnih nesreća, pogotovo onih sa smrtno stradalim osobama. Tako da akcija je polučila svoje rezultate, istaknuo je Pavela.

Osim smanjenja broja nesreća i poginulih u prometu, ova akcija naglašava svima opasnost vožnje pod utjecajem alkohola.

