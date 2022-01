Brački pustolov akciju '1100 kilometara za 1100 terapija' pretočio u knjigu kojom opet pomaže djeci

Nadam se da će u ovoj knjizi i ostali nesebični pojedinci pronaći motivaciju da pomognu svojim najbližima. Da mijenjaju naše društvo nabolje. Ako nećemo mi, tko će?

Tim je riječima komunikacijski stručnjak i izvršni direktor agencije CTA komunikacije Gordan Turković, ujedno i gorljivi humanitarac, danas u Zagrebu predstavio Ranka Dragičevića – bračkog pustolova kojeg pamtimo kao mladića koji pomiče planine kako bi pomogao drugima. Planine su „teren“ na kojem je Dragičević, udružen s još jednim otočkim avanturistom - Danijelom Lončarom, punih 49 dana u proljeće prošle godine krotio 1100 kilometara staze Via Adriatica, a njihova je pustolovina izrodila velik humanitarni pothvat kojem je cilj bio prikupiti novac za Udrugu roditelja djece s teškoćama u razvoju „Brački pupoljci“.

Kako bi djeci sa svog otoka osigurali besplatne terapije koje tim mališanima doslovce život znače, Ranko i Danijel su pješačili od istarskog rta Kamenjak do rta Oštra na Prevlaci i tako kroz humanitarnu akciju „1100 kilometara za 1100 terapija” prikupili 169.800 kuna, čime je osigurano čak 1700 besplatnih terapija.

Svaki korak tog impresivnog puta Ranko Dragičević je prošlog ljeta odlučio pretočiti u knjigu. „Srcem kroz planine“ njegov je spisateljski prvijenac, koji je nakon premijere u rodnom Supetru danas prezentiran u Zagrebu. Na promociji knjige od koje će dio prihoda opet biti namijenjen za podršku „Bračkim pupoljcima“, Ranko Dragičević publiku je motivirajućim i anegdotama prepunim svjedočenjem proveo kroz svaki od 49 dana putovanja koje ga je, rekao je, zauvijek promijenilo kao čovjeka.

„Već sam kao mladić želio pisati, no ubrzo sam shvatio da nisam dobar u izmišljanju priča, moram vlastitim životom iskusiti avanturu kako bih ju pretočio u knjigu. Primijetio sam i kako priča može oživjeti tek onda kada ima jedan ključan faktor, a to su ljudi. Prije prvog koraka na ruti Via Adriatica u sklopu humanitarne akcije „1100 kilometara za 1100 terapija”, mislio sam da će me najviše fascinirati prirodne ljepote Hrvatske – i jesu, no ispalo je da su najveći dojam na mene ostavili pojedinci. Čovjek za čovjeka, čovjek za djecu, djeca za ispunjenje čovjekova srca – to je misao vodilja prožeta čitavom knjigom“, poručio je Dragičević.

„Velika mi je čast što smo od samog početka uključeni u realizaciju ove nevjerojatne humanitarne kampanje. Prateći Ranka i Daniela u stopu i čekajući njihove popodnevne ili večernje izvještaje s rute bilo je kao u nekom napetom holivudskom filmu. Posebno sam ponosan i na to što je ovo već druga kampanja unutar godinu dana usmjerena ka pomoći jednoj od najranjivijih skupina našeg društva, djeci s teškoćama u razvoju iz naše prijateljske udruge 'Brački pupoljci“, rekao je Gordan Turković koji kroz svoje CTA komunikacije sa suradnicima i sam već godinama kreira upečatljive kampanje kroz koje se upozorava na probleme otočke djece s teškoćama u razvoju i pomaže opstajanju udruge „Brački pupoljci“ koja se financira isključivo donacijama.

Kampanje CTA komunikacija postigle su i globalni odjek, predvođene onom naziva „Nešto zbilja važno“. Podsjetimo, tom je kampanjom upozoreno na nepravednu zakonsku regulativu zbog koje su obitelji bračke djece s teškoćama bile prisiljene plaćati prijevoz trajektom na svaku od terapija bez kojih su njihove šanse za napredovanjem svedene na nulu.

Ta zajednička akcija CTA komunikacija i Bračkih pupoljaka uspjela je maltene nezamislivo – potakla je izmjenu zakona kojom su djeca s teškoćama u konačnici dobila pravo na besplatan prijevoz, a kampanja „Nešto zbilja važno“ nagrađena je najprestižnijim svjetskim priznanjima među kojima Golden World Awards for Excellence.