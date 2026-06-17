AI neće zamijeniti zaposlenike, ali zaposlenici koji koriste AI zamijenit će one koji ga ne koriste

No dok zaposlenici sve češće koriste umjetnu inteligenciju, mnoge organizacije još uvijek nemaju definirana pravila, procese niti edukaciju koja bi osigurala njezinu sigurnu i učinkovitu primjenu, ali I konkurentnost. Upravo iz tog razloga pokrenuta je Human2Human praktična škola umjetne inteligencije, edukacijska platforma usmjerena na razvoj praktičnih AI vještina za organizacije, njihove zaposlenike, menadIment, ali i pojedince. Posljednjih nekoliko godina pokazalo je da umjetna inteligencija nije prolazan tehnološki trend. Tvrtke koje uspješno integriraju AI alate ostvaruju značajne uštede vremena, povećavaju produktivnost i ubrzavaju donošenje odluka.Istovremeno, nepravilno korištenje AI sustava može dovesti do ozbiljnih problema: dijeljenja povjerljivih podataka s vanjskim servisima netočnih ili izmišljenih informacija kršenja internih sigurnosnih politika regulatornih i pravnih rizika neusklađenosti s europskim zakonodavstvom i EU aktom o umjetnoj inteligenciji Uredba (EU) 2024/1689 koja će također morati nadograditi smjernice, a EU direktivu treba tek donijeti. Mnoge organizacije danas se nalaze u situaciji u kojoj zaposlenici koriste umjetnu inteligenciju samostalno, bez jasnih smjernica i bez razumijevanja mogućih posljedica. Kao što je digitalna pismenost postala temelj poslovanja tijekom posljednjih desetljeća, tako AI pismenost postaje nova ključna kompetencija suvremenog radnog okruženja. Razumijevanje mogućnosti i ograničenja umjetne inteligencije više nije važno samo za IT stručnjake. Menadžeri, voditelji timova, marketinški stručnjaci, HR odjeli, administracija, odnosi s javnošću, uslužne djelatnosti i brojne druge poslovne funkcije sve više koriste AI u svakodnevnom radu. Human2Human pristupa ovoj temi kroz praktičnu edukaciju koja polaznicima omogućuje da razumiju kako koristiti umjetnu inteligenciju sigurno, odgovorno i učinkovito ili tek daju osnovne informacije. Za razliku od edukacija koje se fokusiraju isključivo na teoriju ili tehničke aspekte razvoja AI sustava, Program praktične škole Human2Human AI temelji se na konkretnim poslovnim scenarijima.

Polaznici kroz radionice i primjere iz prakse uče:

kako koristiti AI za povećanje produktivnosti

kako pravilno formulirati upite i zadatke

kako procijeniti kvalitetu AI odgovora

kako zaštititi poslovne podatke

kako implementirati AI alate unutar organizacije stječući i druga znanja kroz module koje ova škola nudi.

Cilj nije zamijeniti ljude umjetnom inteligencijom, već osposobiti ljude da koriste AI kao alat koji povećava njihovu učinkovitost i kvalitetu rada.

Jedan od najvećih izazova današnjice nije pristup AI tehnologiji, već njezina organizirana i odgovorna primjena.Bez jasnih smjernica, edukacije i definiranih procesa, organizacije riskiraju stvaranje kaotičnog okruženja u kojem svaki zaposlenik koristi različite alate na različite načine. Human2Human zagovara sustavan pristup koji uključuje edukaciju zaposlenika, definiranje internih pravila korištenja umjetne inteligencije te razvoj kulture odgovorne primjene AI i algoritama za zaštitu organizacija, njihovih radnih sustava.

Iako umjetna inteligencija mijenja način na koji radimo, ljudske kompetencije poput kritičkog razmišljanja, kreativnosti, etike i donošenja odluka ostaju nezamjenjive. Filozofija Human2Human škole temelji se upravo na toj ideji: tehnologija treba osnažiti ljude, a ne zamijeniti ih. Kroz edukaciju usmjerenu na praktičnu primjenu, sigurnost i odgovornost, Human2Human želi pomoći pojedincima i organizacijama da spremno dočekaju novu eru rada u kojoj će umjetna inteligencija postati sastavni dio svakodnevnog poslovanja.

‘’Da li će umjetna inteligencija upravljati čovjekom ili će čovjek upravljati umjetnom inteligencijom ovisi o svakoj edukaciji. U posljednjih godinu dana intenzivno pratim razvoj AI koji ne prestaje, koji mijenja poslovanje globalno i kojeg nismo svjesni, a kojeg možda menadžmenti organizacijama, bilo da li je riječ o obrtima, srednjim i malim poduzećima, većim ili manjim tvrtkama. Nalazimo se u eri nove industrijske revolucije samo što bih je ja nazvao nova organizacijska i edukacijska revolucija. Tko prvi krene s edukacijom, bez obzira da li bio danas student, menadžer ili dio neke organizacije, taj će opstati i imat će konkurentnu prednost. Jedino ostaje otvoreno pitanje da političari koji donose zakonske regulative također moraju razumjeti utjecaj umjetne inteligencije i znati regulativom zaštiti i čovjeka i organizacije., izjavio je povodom lansiranja škole Danijel Koletić, utemeljitelj.

Praktična škola sprovodi se u suradnji s Meliorate Labs, britanskim Startup-om kojeg predvodi Adrian Stavljenić.