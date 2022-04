Ukazalo se čudo od nove NASA-ine rakete: Ljude će vratiti na Mjesec

Trebalo je točno 10 sati i 28 minuta da bi cijeli sustav nove NASA-ine megarakete prešao 6,75 km udaljenosti od hangara Vehicle Assembly Building do platforme Launch Pad 39B s koje bi se prvi put trebala vinuti prema svemiru. Sustav je činila raketa Space Launch System, pripadajući joj "booteri" i kapsula Orion. I to najnovije tehnološkčo čudo američke nacionalne svemirske kompanije doputovalo je do svojeg odredišta na 50 godina starom gusjeničaru s kojim je ispisano najviše američkih svemirskih priča.



Taj Crawler Transporter vozio je do platforma za lansiranje sve bitno što je NASA u svemir slala u Kennedy Space Centeru na Floridi, Space Shuttleove, rakete Saturn V, primjerice. Riječ je doista o čudu od rakete, cijela dopremljena pripadajuća struktura teži 5000 tona pa je i iz toga razvidno zašto je put do platforme za lansiranje trajao gotovo pola dana. Spomenuti traktor koji je sustav vukao može ići tako natovaren tek 1 km/h. Cijeli taj portal za put u svemir visok je 120 metara.