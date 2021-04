Pali Instagram i Facebook, korisnici prijavljivali poteškoće diljem svijeta

Korisnici Facebooka i Instagrama masovno su iza 23 prijavljivali poteškoće u korištenju ovih popularnih društvenih mreža.

Prema podacima s kojima raspolaže Downdetector, velik broj prijava zabilježen je nakon 23:20. Više od polovice korisnika Facebooka koji su prijavili poteškoće naveli su da je mreža u potpunosti pala, dok većina korisnika Instagrama koja ima probleme s tom mrežom navodi da se poteškoće odnose na osvježavanje novosti.

U pitanju su bile globalne smetnje, prijave su stizale iz čitavog svijeta, pa tako i od korisnika u Hrvatskoj.

Mnogi su na taj račun našalili na Twitteru.

Everyone right now with Facebook and Instagram down 🙃#facebookdown pic.twitter.com/FbOqMW12F2