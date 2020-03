Napravili respirator od ronilačke maske, viralnog filtera i 3D printanog adaptera

Savršeno je jasno koja je skupina najugroženija novim koronavirusom. To su, svakako, medicinski djelatnici koji su praktično svakoga dana u epicentru, pa vidimo i da ih je već ozbiljan broj u samoizolaciji zbog izravnog kontakta ili su čak zaraženi. U samom Wuhanu gdje je izvorište zaraze više je od 60 posto medicinskog osoblja zaraženo virusom SARS-CoV-2. Jedno rješenje napravljeno je upravo ovdje u Hrvatskoj od skupine stručnjaka i entuzijasta, a poteklo je od dr. Ivora Kovića, Riječanina koji je bio voditeljem Hitne pomoći u Pazinu, kasnije i ravnateljem tamošnjeg Doma zdravlja. Danas je dr. Ković sa suprugom već sedam godina liječnik u Velikoj Britaniji gdje radi u sustavu koji obuvaća tri bolnice.

– Kada je počela zaraza, zaključili smo da se moramo vratiti u Hrvatsku jer ćemo ovdje biti najkorisniji. No, pitanje je bilo kako pomoći? I vidjeli smo da medicinsko osoblje od opreme ima tek kiruršku masku što očito nije dovoljno. I onda sam vidio što su napravili Talijani, a to je maska za ventilaciju napravljena na bazi obične ronilačke maske koja dostavlja kisik pacijentu, a to kod nas za sada nije problem, nadam se da neće ni biti. Međutim, to nije zaštitna oprema za medicinsko osoblje, pa smo tako modificirali talijansku inovaciju te kombiniranjem s jednom američkom idejom napravili respirator namijenjen zaštiti dišnih puteva i očiju medicinskog osoblja od kojega bi najviše koristi imali oni u izravnom kontaktu sa zaraženima, kaže dr. Ković. Uređaj se sastoji od maske za ronjenje, adaptera napravljenog na 3D printeru i filtera za viruse kakvi se već ionako godinama koriste kod anestezije upravo u svrhu sprečavanja širenja virusa u sustav. Interesantno, riječ je o maski koju se kupuje u slobodnoj prodaji u trgovinama poput Decathlona, kao što su i svi dijelovi dostupni u Hrvatskoj.

– Ono što je ovdje najbitnije za reći jest da radimo potpuno otvoreno i transparentno. Riječ je prije svega o međusobnom pomaganju kako bismo što prije zajednički suzbili pandemiju. Na našem webu pandemija.info pronaći ćete kompletnu dokumentaciju o našem respiratoru koju mogu koristiti svi, pa očekujemo da će se pojaviti još ideja, još varijanti, sve na opću korist. Nitko od ovoga ne zarađuje ništa, kaže dr. Ković koji upravo sutra završava 14-dnevni period izolacije nakon što se sa suprugom vratio iz Londona. Uz dr. Ivora Kovića koji već ima jedan raniji patent za medicinsku opremu koju je osmislio, tu je i nekoliko domaćih entuzijasta i tvrtki - Ivan Guštin, Marko Guštin, Tino Guštin, Hrvoje Vukelić, Kruno Golubić, Igor Habljak.

– Nećemo za ovo podnositi nikakav zahtjev za patent, kao što sam rekao, smisao je da sve ostane javno uz mogućnost ustupanja projektne dokumentacije svakome tko to zatraži a vidimo da mu je doista potrebno. Upravo ovih dana kontaktirali su nas iz Celja u Sloveniji, pa u jednoj tamošnjoj bolnici već printaju naš adapter i izrađuju respirator u svojem podrumu, kaže dr. Ković

Ekipa pandemija.info napravila je i dvije Facebook grupe, jednu za medicinsko osoblje koje želi sudjelovati u testiranju respiratora te drugu u kojoj se okupljaju oni koji žele pomoći u njegovu razvoju.

– Svi volontiraju kako bismo što više ublažili kronični nedostatak opreme za medicinsko osoblje usput vodeći računa da se proizvod ne zloupotrijebi ili komercijalno iskoristi. Naš proizvod funkcionira i prilagodljiv je, mogu se koristiti i druge ronilačke maske, jer smo i za njih projektirali adaptere, postavljati filteri koji su u tom trenutku raspoloživi. Reakcije su mahom pozitivne, iako moram reći kako se zbog brzine razvoja koja nije dopustila atestiranje za sada respirator koristi na vlastitu odgovornost. Sve se financira isključivo od donacija, govori dr. Ković. U pandemija.info kažu kako su se sličnog projekta također na bazi talijanskog prihvatili i Česi te već planiraju izraditi 10.000 respiratora.