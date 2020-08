Kolumbo ipak nije bio taj koji je donio sifilis u Europu, postojao je i ranije

U časopisu Current Biology objavljena je studija koja razbija jednu staru predrasudu prema Kristoforu Kolumbu. Prema radu grupe znanstvenika sa Sveučilišta u Zurichu ispada da je sifilis postojao u Europi znatno ranije od povratka Kristofora Kolumba iz Novog svijeta. Dugo se, naime, vjerovalo da su sifilis u Europu donijeli upravo njegovi mornari koji su u Novom svijetu imali seksualne odnose s domorotkinjama.

Međutim, analiza šest kostura u Finskoj i jednog u Nizozemskoj potvrdila je četiri uzorka pozitivna na bakteriju koja izaziva sifilis, Treponema pallidum. Na taj se način dokazuje kako su se spolno prenosive bolesti u Europi javile već u ranom 15. stoljeću. A Kolumbo u otkrivanje novih kontinenata nije krenuo prije 3. kolovoza 1492. godine. Prema tome, njegova putovanja nisu korijen epidemije sifilisa koja je trajala tri stoljeća.

Studiji u ovom znanstvenom časopisu bio je cilj utvrditi povijest Treponeme pallidum, gdje je počela kružiti te gdje se prvi put pojavila. Znanstvenici su, međutim, bili tek djelomično uspješni jer nisu uspjeli dokučiti kako je došlo do velike epidemije u 15. i 16. stoljeću, no ipak su uspjeli utvrditi kako se bolest razvijala na Starom kontinentu. Analiza pronađenih kostiju pokazala je da su se bolesti poput sifilisa javljale i ranije te su bile uzrokovane različitim sojevima bakterije Treponema pallidum. Također su ovom analizom otkriveni do sada nepoznati sojevi ove bakterije, što također potvrđuje prisutnost sifilisa već početkom 15. stoljeća. Iako se za ovu bolest zna već pet stoljeća, svejedno se i dalje radi o nečemu vrlo opasnom pa je tako njegovo širenje primijećeno i danas.

Do sada se smatralo kako je prvi zabilježeni slučaj bio među francuskim vojnicima 1495. godine, nekoliko godina nakon što se Kolumbo vratio u Europu. Zatim je primijećen i u Napulju za rata 1494.-1498., tada ga se znalo spominjati i kao “francusku bolest”. Znamo da je od sifilisa umro i vjerojatno najpoznatiji gangster svih vremena Al Capone.