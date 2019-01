GM bebe otvorile su Pandorinu kutiju znanosti

U studenom prošle godine jedna vijest iz Hong Konga zatresla je svijet. Kineski znanstvenik He Jiankui, naime, tada je na tiskovnoj konferenciji objavio kako je izmijenio dio gena embrija sedam parova koji su se podvrgnuli umjetnoj oplodnji. Rezultat su, kako je tvrdio, dvije potpuno zdrave curice Lulu i Nana, rođene prirodno imune na HIV kojim su bili zaraženi njihovi očevi.

Već nekoliko dana nakon izbijanja skandala međunarodnih razmjera, koncem studenog Jiankui je najavio prekid eksperimenata te se tijekom međunarodne konferencije o ljudskome genomu u Hong Kongu ispričao zbog neočekivanog objavljivanja rezultata svog rada. Klinički eksperiment stavljen je u mirovanje zbog aktualne situacije, objasnio je Jiankui.

Preuranjen i opasan rad

Međutim, priroda je, potpomognuta ovom kontroverznom metodom, činila svoje pa su kineske vlasti jučer potvrdile da je još jedna žena tijekom eksperimenta zatrudnjela te da se uskoro očekuje rođenje i druge, točnije treće genetski modificirane bebe.

He Jiankui prethodno je objasnio da je zahvat na oplođenim jajašcima izveo koristeći sustav za modificiranje genoma koji omogućuje vrlo jednostavno obavljanje zahvata na genomu živih bića.

Identitet roditelja i djece nije otkriven, no He tvrdi da je otac djevojčica HIV pozitivan te da je želio spriječiti zarazu kod djece zbog diskriminacije s kojom se i sam susreće.

Znanstvenik se pritom koristio inovativnom CRISPR-cas9 tehnologijom za koju mnogi znanstvenici kažu da je tek u začetnoj i eksperimentalnoj fazi razvoja te da uopće nije prikladna za testiranje na ljudima.

Zbog otkrića koje otvara brojna etička pitanja, znanstvena zajednica u času je bila na nogama. He Jiankui je svojim postupkom, koji mnogi nazivaju “izigravanjem Boga”, osim vlasti, uzburkao znanstvene krugove i izazvao zgražanje znanstvenika, kolega istraživača, ali i teologa.

Naime, svjetska znanstvena zajednica još od 2015. godine apelira na kineske kolege da ne diraju u ljudski DNK na ovaj način, još otkako su tada prvi put u laboratoriju uspjeli dobiti ljudske embrije s izmijenjenim DNK, kada su objavili da im je sljedeći korak na svijet donijeti genetski modificiranu djecu. Premda je ovakav genetski inženjering na ljudima u IVF centru tada još uvijek bio tek teoretska mogućnost, uskoro se upravo to i dogodilo.

No promjene i manipulacije gena, naime, zabranjene su u mnogim zemljama, a tako i u Kini, pa su tako 122 njegova kineska kolege kazala da je time otvorio Pandorinu kutiju i da bi bilo dobro što prije je zatvoriti.

Umirovljeni profesor kineske akademije društvenih znanosti Qiu Renzong kazao je da rad izvan utvrđenih znanstvenih protokola i stalnog nadzora može ugroziti reputaciju kineske znanosti.

Genetska promjena koju je kineski znanstvenik He Jiankui proveo na blizankama rođenim u listopadu prošle godine mogla bi te djevojčice učiniti osjetljivima na druge bolesti, iznose protivnici eksperimenta. Profesorica genetike i embriologije Joyce Harper s londonskog sveučilišta UCL kaže da je Jiankui preuranio, da je njegov rad opasan i neodgovoran. “Prije negoli se bude došlo do kliničke prakse potrebne su godine i godine rada da bi se pokazalo da manipuliranje genima embrija neće prouzročiti štetu budućoj osobi”, izjavila je nedavno Joyce Harper.

Brojni stručnjaci misle da bi te promjene gena, o kojima znanstvenici još ne znaju ni izbliza sve, mogle nanijeti štetu ne samo pojedincima čiji su geni mijenjani nego i budućim generacijama na koje bi te izmjene tek mogle utjecati. “Ovakve pokušaje i objave treba najoštrije osuditi”, smatra Peter Dabrock, predsjednik njemačkoga Vijeća za etička pitanja te dodaje da je vrlo teško predvidjeti i držati pod kontrolom sekundarne i kasnije efekte modificiranja gena.

Stručnjak za matične stanice na Kraljevskom koledžu u Londonu Duško Ilić šokiran je potezom kineskih znanstvenika. Naglasio je kako se infekcija HIV-om itekako može držati pod kontrolom i, ako se to čini, nema gotovo nikakva rizika za prijenos virusa na dijete.

Hrvatski znanstvenici zamjeraju mu što, prije svega, rezultate nije nigdje objavio u obliku znanstvenog istraživanja ili disertacije, nego ih je samo iznio u videu na YouTubeu. He Jiankui je tijekom konferencije u Hong Kongu, naime, objavio neke podatke o svome radu, ali ne i potpune dokaze.

Prekršio državne propise

No mogu li zabrane i zgražanje dobrog dijela međunarodne zajednice zaustaviti kotač razvoja? Za dio znanstvenika, naime, ovaj kontroverzni zahvat mogao bi biti veliki korak u znanosti i etici. Također, slavni genetičar George Church s Harvarda rekao je da je HIV velika i rastuća prijetnja javnom zdravstvu te da je stoga ovakav eksperiment opravdan.

No posljednju riječ, čini se, ipak će imati pravosudni sustav. Ovaj znanstvenik teško je prekršio državne propise, stoji u rezultatima istrage koje su u ponedjeljak objavili državni mediji.

Tijekom istrage He je bio pod nadzorom na sveučilištu u Shenzhenu, gdje su ga čuvali zaštitari, a sveučilište je u ponedjeljak objavilo da prekida njegov ugovor, kolegije i istraživačke aktivnosti.

Istražitelji su također zaključili i kako njega, ali one koji su mu pomagali u radu, vjerojatno čeka i optužnica.

Navode da je zaobišao nadzor, sam prikupio sredstva i organizirao svoj tim te da je istraživanje obavio tražeći slavu i bogatstvo za sebe. Ovog potonjeg nije se dočepao, no slavu je već stekao diljem svijeta.

Genetičar He Jiankui, sada već bivši zaposlenik sveučilišta Southern University of Science and Technology (SUSTech) u Shenzenu, rodio se 1984. u okrugu Xinhua u Kini.

Diplomirao je na spomenutom sveučilištu te se dodatno obrazovao na Rice Universityju i prestižnome američkom Stanfordu. Vratio se u Kinu 2012. i pokrenuo laboratorij u Shenzenu gdje je radio na genskoj modifikaciji embrija miševa, majmuna i ljudi. U veljači 2018. uzeo je godišnji odmor i posvetio se eksperimentiranju s genetskom modifikacijom na embrijima. Ostalo je, kako kažu, povijest, no tek će budućnost pokazati je li ta povijest bila više ili manje mračna no što se sada doima.

