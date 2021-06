Zvonimir Boban: Napravio sam najveću glupost u životu. Ne mogu sebi to oprostiti

Zvonimir Boban legendarni kapetan brončanih Vatrenih iz 1998. u povodu Eura razgovarao je s poznatim nogometnim kolumnistom Simonom Cuperom, autorom nogometne biblije Soccernomics. Dotakli su se mnogih tema iz Bobanova života - od djetinjstva, rodnog Imotskog, prvih nogometnih koraka iz doba Jugoslavije, antologijskog udaranja milicajca na Maksimiru...

- Ne žalim zbog toga. Uopće. Bila je to borba za slobodu i protiv režima. To nije bio udarac protiv Srba, nije bio udarac ni u koga. Je li ispravno nekoga udariti? Nikad, ali prije toga me nekoliko puta udarila milicija. Psovao sam najgore moguće stvari - smije se Boban i dodaje kako nije mogao zamisliti scenarij koji se potom dogodio na Balkanu.

- Bio sam premlad ili glup da bih to vidio. Mislio je da će se Jugoslavija razviti u mekanu konfederaciju - kazao je.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Prisjetio se i snažnog naboja iz 1998. godine, kada je Hrvatsku vodio do bronce.

- Napravio sam najveću glupost u životu. Kapetan sam, igramo polufinale SP-a, a ja izgubim loptu u crvenoj zoni, 20 metara od gola. Francuzi su izjednačili. Što ćeš, to je život. Nakon utakmice sam smršavio nekoliko kilograma, nisam mogao spavati. Još uvijek ne mogu to sebi oprostiti.

Osvrnuo se i na VAR tehnologiju te pokušaj osnivanja Superlige.

- VAR je poruka društvu da nogomet nećemo prepustiti krim-miljeu i namještaljkama. VAR ispravlja veliku grešku u svakoj trećoj utakmici. Mislim da ljudi koji propituju implementaciju VAR-a stvarno nisu normalni. A pokušaj osnivanja Superlige bio je loš posao i pohlepa. Znao sam da se to neće dogoditi, ljudi koji se brinu za nogomet to neće dopustiti. Moram pohvaliti engleske nogometne vlasti i njihovu javnost. Bilo je ludo kako su ljudi tamo reagirali, to daje nadu u lijepu nogometnu budućnost.

Za nedjeljni okršaj Hrvatske i Engleske na Euru kaže kako naša momčad ima više iskustva dok su Otočani brži i fizički jači te da su bolji kada igraju s četiri braniča.

Za Bobana su Pelé, Maradona, Messi i brazilski Ronaldo najbolji igrači svih vremena.

- Ali jedan je najveći. To je Maradona. Znate zašto? Ako su Ronaldo, Pelé i Messi dodirivali dušu lopte, Maradona je tu dušu uzeo - zaključio je Boban.

