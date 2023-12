Zvijezda Hajduka na svjetskim naslovnicama: Novi Thomas Müller čeka povijesni transfer HNL-a

Mladi Amerikanac i zvijezda Hajduka Rokas Pukstaš privlači interes velikih svjetskih klubova, a splitski klub od njega u budućnosti očekuje i jedan od najunosnijih transfera. Prošao je neobičan put o kojem piše i specijalizirani nogometni portal Goal.com, jedan od najčitanijih sportskih online medija. U opširnom tekstu autor Ryan Tolmich analizira stil igre Hajdukovog veznjaka, navodeći njegove prednosti i mane te se upušta u prognoziranje budućnosti koja iz današnje perspektive izgleda uzbudljivo za mladog američkog reprezentativca litvanskih korijena. Rokasovi roditelji nastupali za atletsku reprezentaciju Litve, majka se bavila troskokom, dok je otac maratonac s olimpijskim iskustvom iz Atene 2004.

- Što se dogodi kada spojite litvanske olimpijce, američki odgoj, hrvatsku školu nogometa, njemački mentalitet i engleske 'udvarače'? Pa, dobijete Rokasa Pukstaša, mladu zvijezdu američke reprezentacije koja od njega očekuje velike stvari. 19-godišnji dinamični veznjak svojim igrama nastavlja impresionirati u Hrvatskoj i čini se da je pitanje vremena kada će postati sljedeći veliki izvozni proizvod hrvatske lige. A to je liga koja je proizvela Luku Modrića, Marcela Brozovića i Matea Kovačića, kičmu hrvatske reprezentacije, uvod je u tekst Goal.com-a u kojem autor piše o Pukstaševim počecima u Oklahomi i akademiji Barcelone, a potom analizira poziciju koju pokriva na terenu otkako je prije tri godine preselio u Split.

- Pukštašu je trebalo neko vrijeme da se probije u redovima Hajduka, ali kad se to dogodilo, čini se da više nema povratka. Nakon godinu i pol dana u omladinskom pogonu, debitirao je za prvu momčad 22. travnja 2022. u 2:1 pobjedi nad Hrvatskim Dragovoljcem. Vrlo brzo postao je standardni prvotimac, a pri tom je pomogao i Hajdukovim juniorima na putu do finala Lige prvaka, navodi novinar Gaol.com-a.

Osmica ili desetka?

Odigrao je dosad 31 utakmicu i zabio sedam ligaških pogotka za Hajduk koji ga je nakon finala Kupa i pobjede nad Šibenikom pustio da se pridruži U20 reprezentaciji SAD-a na Svjetskom prvenstvu. Iako je propustio prvu rundu, Amerikanci su ga čekali u nastavku turnira.

- On je jednostavno previše vrijedan igrač da biste ga izostavili. Njegov uspon privukao je i pozornost europskih velikanima među kojima je najzvučniji Arsenal, iako Fabrizio Romano uporno izvještava o velikom pritisku klubova Bundeslige koja izgleda kao najvjerojatnija sljedeća destinacija mladog veznjaka, stoji u tekstu.

Hajduk je brzopotezno vezao Pukstaša ugovorom do 2027. godine, no mnogi očekuju da kraj tog ugovora neće dočekati u Splitu.

- Može igrati na poziciji 'osmice', ali i kao ofenzivni veznjak. Bez obzira koliko visoko stajao na terenu, njegovi ciljevi u igri se ne mijenjaju. Zabija, asistira i svakodnevno napreduje. Iako hrvatska liga nije priznata među elitom u Europi, to je ipak liga koja je proizvela velik dio vrhunskih talenata koji su hrvatsku reprezentaciju doveli u svjetski vrh na posljednja dva SP-a.

Goal.com ističe i njegovu brzinu, precizan šut, ali i sposobnosti koje pokazuje u obrambenim zadacima.

- No, veliko je pitanje gdje će dugoročno završiti; je li više 'osmica' ili 'desetka'? Ako želi biti pravi broj 10, morat će usavršavati igru u posljednjoj trećini. Iako dosta zabija, kao desetka će morati dati još više te stvarati i više gol šansi suigračima. Hrvatska liga je odličan start, ali Premiership i Bundesliga su ipak neka druga razina. Na lopti mora biti odlučniji i pametniji te popraviti uspješnost driblinga i dodavanja. Ako ipak želi biti prava 'osmica', mora biti agresivniji i inteligentniji u igri. No to dolazi s vremenom, a Pukstašu je tek 19 godina.

30.07.2023., Split - SuperSport HNL, 02. kolo, HNK Hajduk - HNK Rijeka. Rokas Pukstas Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Novi Müller

Je li na putu da postane novi Thomas Müller s kojim ga uspoređuju mnogobrojni mediji, pita se autor teksta pa nastavlja:

- Müller nije najbrži, najoštriji ili najkreativniji, ali je među najpametnijima koji igraju ovu igru. Njegova smirenost i koncentracija učinili su ga elitnim igračem, a Pukstaš bi mogao mnogo naučiti gledajući kako Müller manipulira vremenom i prostorom.

Neki su Hajdukovog veznjaka usporedili s Danijem Olmom koji je također prošao neobičan put iz Barcelone preko Dinama do elite europskog nogometa, dok je bivši trener splitskog kluba Ivan Leko ranije govorio kako u njemu vidi igračke osobine Lamparda, Gerrarda, ali i Marija Pašalića.

- Jedva čeka trening, upija informacije i sve ulaže u napredak. On je igrač za primjer, kako trenira, tako i izgleda. Živi za trening i nije slučajno sve što mu se događa. On je box-to-box igrač, nešto kao Lampard, Gerrard ili Pašalić, prenosi Goal.com Lekinu izjavu, predviđajući Pukstašu i nastup na olimpijskom turniru u Parizu te Copa Americi iduće godine.