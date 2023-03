Zvezda: Arapović nema kredibilitet. Govorio je da ne igra za Jugoslaviju zbog nacionalne pripadnosti

TEŠKA SITUACIJA

Josip Sesar: Vjerujem da će Cibona opstati. Nije lako, ali razgovarali smo s igračima

– Nije lako, no razgovarali smo s igračima. Oni su postigli neke dogovore s vodstvom kluba. Nadam se da do kraja sezone to neće dolaziti u pitanje. Odnosno, imam i čvrsto obećanje od igrača da će se sezona izgurati do kraja. Vjerujem da će Cibona opstati.