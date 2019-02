Znate li zašto su navijači Benfice prijatelji s Torcidom?

Nakon pobjede nad Viktorijom iz Plzeňa (3:0) igrači, navijači, stručni stožer, ma svi su čekali samo jednu stvar – ždrijeb osmine finala Europske lige. A ždrijeb je Dinamo spojio s Benficom.

S klubom velike povijesti, s klubom koji je trenutačno drugi u portugalskoj ligi s bodom manje od prvoplasiranog Porta. S klubom čija je vrijednost, prema Transfermarktu, 277 milijuna eura, što znači da su pet i pol put vredniji od Dinama (49,05 milijuna eura).

João Félix je njihov dragulj

Bjelica će izgleda morati nabaviti još koju bilježnicu u kojoj analizira protivnike jer portugalska momčad je puno opasnija i kompleksnija od Viktorije.

A nećemo se lagati, Benfica je zapravo jedan od najtežih protivnika koje je Dinamo mogao izvući.

Momčad koju vodi Bruno Lage u Maksimir dolazi 7. ožujka, a s njima dolazi i Filip Krovinović (23). Hrvat koji je u redovima Benfice od 2017. godine, a sretan je što dolazi doma. Na svom Instagram-profilu napisao je: “Vraćam se, Zagrebe, tebi, e i da, kaj se tiče karata, nemam ih, a ni dresove.”

No, nogometni svijet ovih dana ne priča o Krovinoviću, već mladom Joãu Félixu (19). Naime, Benfica u svom kadru ima ofenzivnog veznjaka koji je već impresionirao stručnjake. Felixa tamošnji mediji nazivaju novim Cristianom Ronaldom, a uz madridski Real prate ga i Barcelona, Atlético, PSG, Bayern, Juventus i Manchester United. Svjesni su dobro njegove kvalitete u Benfici pa je uprava, uz njegov ugovor stavila odštetnu klauzulu u vrijednosti od 120 milijuna eura.

S njim ili bez njega, Benfica je ofenzivna momčad koja zabija gotovo tri gola po utakmici. U 22 prvenstvene zabili su 60 golova, što je najviše od svih u ligi. Primjerice, prvi Porto zabio je 44.

No, ako ćemo iskreno, moglo je i gore od Benfice. Jedino što postavi Dinama i sjajnoj situaciji u kojoj se nalaze ne ide u prilog jest povijest i statistika. Naime, Dinamo i Benfica dosad su u europskim kupovima igrali tri puta. Posljednji put snage su odmjerili u sezoni 2004./2005., kada je Dinamo u grupi G Europske lige pretrpio 0:2 poraz u Lisabonu. Strijelac prvog pogotka tada je bio bivši Dinamov igrač Tomislav Šokota. Klubovi su se u sezoni 1980./1981. susreli i u Kupu kupova. U Maksimiru je završilo 0:0, a u Lisabonu 2:0 za portugalski klub. Osim toga, važno je reći kako je Benfica 2014. godine igrala u finalu EL (izgubila od Seville ukupno 0:1), a u svojim vitrinama ima čak 36 titula prvaka Portugala, kao i dva osvojena naslova prvaka Europe.

Zanimljivo je kako hrvatski nogometni prvak Dinamo tijekom svoje povijesti ima negativan skor protiv portugalskih klubova. Do sada je protiv Portugalaca odigrao 15 utakmica i upisao pet pobjeda, osam poraza i dva remija.

Bilo kako bilo, Dinamo bi uz podršku navijača i sa sjajnim trenerom Bjelicom te kreativcima poput Olma, Petkovića, Šunjića... mogao preskočiti i ovu prepreku. A svjesni su toga i u portugalskom klubu.

– To je momčad koja je prva u prvenstvu Hrvatske i znamo da je u Europskoj ligi ostvarila izvrstan niz u grupnoj fazi. Čeka nas još jedan težak protivnik. No, ambicije Benfice uvijek su iste bez obzira na to protiv koga igraju – rekao je Luisão, direktor portugalskog velikana Benfice.

Prijatelji s Torcidom

S obzirom na to da se prvi susret igra u Zagrebu valja spomenuti kako je navijačka skupina koja podržava Benficu, No Name Boys, u prijateljskim odnosima s Torcidom. Naime, njihova ljubav potječe iz događaja koji se zbio početkom rata u Hrvatskoj, kada je 1994. godine nakon jedne utakmice u Splitu po povratku kući poginulo troje portugalskih navijača. U spomen na poginule na uzvratnoj su utakmici pripadnici Torcide položili vijenac za stradale.