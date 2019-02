Pogledajte čime je Dinamo oduševio Uefu: Za nas ste prvaci!

Dinamo je u ovoga četvrtka na Maksimiru svladao Viktoriju Plzen (3:0) i plasirao se u osminu finala Europske lige gdje će igrati protiv Benfice.

A Uefa je oduševljena utakmicom na Maksimiru i to zbog poteza modrog kluba. Naime, Dinamo je među prvim klubovima u Europi koji je osigurao da slijepe osobe mogu uživati na stadionu.

Slijepima je omogućena audio deskripcija događaja na terenu, a to je dio Uefine kampanje #Equalgame (jednakost u igri).

- Dinamo je #Equalgame prvak - napisala je Uefa na Twitteru.

