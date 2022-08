Znate li zašto protivnika Hajduka zovu 'Žuta podmornica'?

Španjolski nogometni klub Villarreal, s kojim će Hajduk igrati dvije odlučujuće utakmice za ulazak u Konferencijsku ligu, mnogi poznaju pod nadimkom “Žuta podmornica”, no tek rijetki znaju kako je dobio to neobično ime u gradiću bez mora.

Među tim rijetkima je sveučilišni profesor ekonomije Rafael Moner koji živi u Vila-realu, gradiću s 50.500 stanovnika na jugoistoku Španjolske.

Klub je osnovan prije 99 godina pod španjolskim imenom Villarreal a ne pod imenom Vila-real jer u to vrijeme nije bio toliko izražen sadašnji valencijanski identitet mjesta.

Monerov je otac bio dužnosnik kluba 1966. godine kada je britanska pop-rock grupa Beatles izbacila svoj hit "Yellow Submarine" (Žuta podmornica).

“Moj je otac istovremeno radio u gradskoj upravi koja je uz sam stadion organizirala zabave”, kaže 56-godišnji Moner za Hinu.

Prilikom jedne zabave pozvao je katalonski bend 'Los Mustang', poznat po obradi britanskih pjesama na španjolski jezik.

"Kada su počeli pjevati 'Žutu podmornicu' moj je otac također pjevao, ali dodajući svoj stih - 'žuta podmornica, kao Villarreal'. Zbog boje naših žutih dresova”, objašnjava.

Monerov otac je zatim prije svake utakmice puštao na stadionu tu pjesmu na španjolskom jeziku. Publici se svidjela, pjevali su je pa od tada klub nosi nadimak "Žuta podmornica".

“Upravo su ti dani bili važni ne samo za klub nego za čitavo mjesto”, napominje Moner koji se tada rodio. I dalje živi pored stadiona u četvrti El Madrigal po kojoj se zvalo igralište.

Lokalni poduzetnici su, naime, početkom 1970-ih godina otišli na sjever Italije od kuda su prenijeli način proizvodnje keramičkih pločica. Ubrzo je mjesto oko kojeg se nižu plantaže naranči postalo centar Španjolske za proizvodnju keramike.

Godine 2017. stadion je preimenovan u "Estadio de la Cerámica", a na njegovom pročelju su istaknuta imena kompanija za proizvodnju keramike u vlasništvu obitelji Roig. Poduzetnik Fernando Roig, rođen u 60 kilometara udaljenoj Valenciji, kupio je 1997. godine većinski udio u Villarrealu pa ga iduće godine uveo u prvu ligu.

"To je bio početak kluba kakvog danas poznajemo", kaže José "Pepe" Serer, branič Villarreala od 1995. do 2000. godine. "Kada sam ja došao stil igre se prilagođavao cilju, ulasku u prvu ligu", dodaje.

U to vrijeme je Vila-real bilo malo mjesto pa je većina stanovnika navijala za velike klubove poput Valencije, Real Madrida i Barcelone. No nakon što je "Žuta podmornica" godine 2006. stigla do polufinala Lige prvaka, u kojem ju je tijesno torpedirao Arsenal, sve se promijenilo.

"Sada svi ovdje navijaju za Villarreal. To je klub s najviše članova po broju stanovnika", napominje Moner koji redovito ide na utakmice.

U gradu s 50.500 stanovnika njih 20.000 ima godišnju ulaznicu.

“Na korak smo do toga da sva mjesta na stadionu budu prodana za čitavu sezonu”, kaže klupski predsjednik Fernando Roig. Stadion se trenutno preuređuje pa će Villarreal do prosinca domaće utakmice igrati u Valenciji, na stadionu kluba Levante.

“Villarreal je danas jedan od klubova s najboljim radom u omladinskoj školi. U kategorijama imaju po tri ekipe, recimo kadeti A, B i C. Mogu puno birati, imaju dobru skautsku službu i igrače iz čitave Španjolske", objašnjava Serer.

Villarreal je 2021. godine osvojio Europsku ligu, svladavši u četvrtfinalu zagrebački Dinamo.

S gotovo nepromijenjenom ekipom stigao je prošle sezone do polufinala Lige prvaka gdje ga je porazio Liverpool, te je zauzeo 7. mjesto u prvenstvu. Njegov najveći rival s bogatom poviješću Valencia bila je 9. i igrala finale španjolskog kupa, no nije nastupala u Europi baš kao što neće niti ove.

“Nama je pak cilj ove sezone otići što dalje u europskoj Konferencijskoj ligi”, kaže Roig, predsjednik "Žute podmornice".

Villarreal i Hajduk prvu utakmicu za ulazak u Konferencijsku ligu igrat će u četvrtak, a uzvrat je tjedan dana kasnije u Splitu.