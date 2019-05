Znate li koji je klub 'hrvatski Ajax'? Stvorili su neke od najvećih velikana

Novi stadion, infrastrukturna revolucija i povratak u vrh hrvatskog nogometa u fokusu su javnosti i navijača, no Osijekova škola nogometa, što nerijetko i ističu čelnici bijelo-plavih, temelj je na kojem se gradi budućnost kluba. A ako je suditi po trijumfalnom pohodu mlađih kategorija na nedavnoj završnici nogometnog kupa Hrvatske u Slavonskom Brodu, za nju se osječki prvoligaš ne mora brinuti. Osječka “tvornica nogometaša” opet radi punom parom jer sve tri mlađe kategorije – pioniri, kadeti i juniori – osvajači su nogometnog kupa Hrvatske!

Iz “nogometnog inkubatora” podno Gradskog vrta izašao je najbolji strijelac u povijesti hrvatske reprezentacije, u njemu su se nogometu učili igrači koji su kasnije osvajali Ligu prvaka, u njemu su prve nogometne korake načinila trojica brončanih iz Francuske 1998. i jedan srebrni iz Rusije 2018., stvoreni su tamo igrači za Real, Arsenal, Bayern, Bayer, Valenciju, Sporting, Monaco, Betis...

Ta je nogometna škola stvorila Davora Šukera, Nenada Bjelicu, Gorana Vlaovića, Roberta Špehara, Marka Babića, Juricu Vranješa, Domagoja Vidu, Danijela Pranjića, drugog najboljeg strijelca u povijesti HNL-a Igora Cvitanovića... Na temeljima koje je postavio Andrija Vekić, legenda osječkog nogometa, kada je 1982. osnovao omladinsku školu u Gradskom vrtu, izrastao je jedan od najcjenjenijih nogometnih pogona u regiji, bilo je sjajnih generacija i odličnih igrača, no nikada u jednoj sezoni Osijek u tri mlađe kategorije nije igrao tri finala (bilo je godina kada su se igrala po dva kao prošle sezone), a kamoli imao impresivnu “žetvu” pokala i uzeo sve što je mogao. I to u jednom danu! S obzirom na to da je do prije nekoliko godina klub bio na izdisaju, a s njime je posljedično i škola nogometa dijelila teške i neizvjesne dane, u relativno kratkom vremenu napravljen je sjajan posao koji je nagrađen trijumfima.

Tri se puta u razmaku od nekoliko sati u Slavonskom Brodu orilo “Grad na Dravi danas slavi...”. Pobjeda pionira protiv Hajduka, koja je nezasluženo ostala u sjeni i nezasluženo obezvrijeđena nakon burnih reakcija s Poljuda, posebna je i po tome što su momčad bijelo-plavih (koju vodi nekadašnji napadač Osijeka Vedran Nikšić) činila djeca rođena u krugu od 40 kilometara od Gradskog vrta.

Tradicija škole nogometa, koju često ističu treneri mlađih selekcija bijelo-plavih, je nastavljena.

– Naša škola nogometa odavno je prepoznatljiva ne samo u Hrvatskoj nego i u Europi. Sve ono što su nam naši prethodnici, generacije velikih igrača i trenera ostavili u naslijeđe, trebamo čuvati i dalje razvijati – veli Tomislav Radotić, trener kadeta koji su u finalu svladali Lokomotivu.

Upravo u tom kadetskom finalu kupa dogodio se detalj koji je najavio da bi se loza sjajnih napadača iz Gradskog vrta mogla nastaviti. Kazneni udarac koji je odlučivao hoće li se Osijek radovati novom pokalu Luka Branšteterm izveo je drsko i hladnokrvno, panenkom je iznenadio suparničkog vratara, a gledatelje ostavio u nevjerici.

– Dugo sam skupljao hrabrost za takav udarac i odlučio sam se za to. Gledao sam na internetu neke takve udarce i, evo, sve je ispalo dobro na kraju – kazao je mladi Osijekov napadač kao da jedanaesterac za pokal puca svaki dan. A tek mu je 16.

Savršeno poslijepodne bijelo-plavih zaokružili su juniori, također pobjedom protiv Lokomotive pojačane za Lirima Kastratija koji je već stvorio respektabilno prvoligaško ime te Luku Hujbera koji je imao solidnu minutažu ove sezone u Prvoj HNL.

– Vraćamo se na onaj put kada smo učestalo stvarali ne samo igrače za našu najbolju momčad nego i za sve nacionalne selekcije – kaže trener juniorske momčadi Tomislav Steinbruckner.

Juniori su zapravo obranili pokal jer lani su također svladali Lokomotivu u finalu. U tom trijumfu vodio ih je aktualni trener Osijeka Dino Skender, a tada su za bijelo-plave igrali Brazilac Talys i Boško Šutalo koji su ove sezone počeli skupljati prve prvoligaške minute.

Tri pokala u kupu gode svima u Osijekovoj “tvornici nogometaša”, no pravi plodovi rada u mladim kategorijama pokazat će se tek kada neki od tih igrača dospiju do najbolje momčadi. Rezultati u mlađim selekcijama stvar su prestiža, ne i imperativ. Uspješnost nogometne škole potvrđuje se i kroz postotak igrača iz svoga pogona u najboljoj momčadi, a takva “ajaxovska doktrina” u Prvoj HNL za Osijek vrijedi više nego za bilo koju drugu momčad. Rijeku je nedavno Osijek pobijedio s čak sedmoricom nogometaša poniklih u vlastitom inkubatoru među starterima (11 od 18 igrača u zapisniku igralo je u mlađim kategorijama Osijeka), dok je u momčadi koja je ovog proljeća slavila protiv Dinama među starterima bilo šest nogometaša koji su prošli školu podno tribina Gradskog vrta.

– Mi se ne zavaravamo instant-uspjehom, bitniji nam je razvoj igrača. Uspješnost naše škole nogometa vidjet će se kroz promociju tih mladih igrača u B momčad, a potom iz B momčadi u prvu momčad. Zasad to sve ide u jako dobrom smjeru uz sve probleme koje imamo s infrastrukturom i malom selektivnom bazom jer dosta ljudi se iseljava, a amaterski sport je na marginama. Uz veliki rad i entuzijazam nadam se da će u budućnosti dati još bolje rezultate – kaže voditelj Osijekove škole nogometa Ivica Kulešević, nekoć igrač, trener u mlađim selekcijama, sportski direktor, a kraće vrijeme i trener seniorske momčadi Osijeka.

Držati Slavoniju na oku

Unatoč povijesnom rezultatu u Osijekovu nogometnom inkubatoru nije se dugo slavilo, već idući dan je bio radni.

– Mladi ljudi sami su po sebi natjecatelji i ne treba im to oduzimati, treba im razvijati taj segment, ali ne pretpostaviti ga ispred prezentacije i izvedbe momčadi i, što je najbitnije, najkvalitetnijih pojedinaca. Velika greška koja se događa u omladinskom nogometu da konačni rezultat kreira sliku o izvedbi. Mi smo osvojili tri kupa, ali bez obzira na to, mi već sutra moramo sjesti i analizirati pojedince, pogotovo naše najtalentiranije igrače za koje se nadamo će danas-sutra zaigrati za prvu momčad – dodaje prvi čovjek osječkog nogometnog inkubatora.

Pronalaženje talenata u svakom kutku Slavonije nešto je po čemu je osječka nogometna škola godinama bila poznata. Na prste se mogu nabrojiti nogometaši rodom iz Slavonije koji nisu prošli “obuku” u Gradskom vrtu pa je tako Goran Vlaović doveden iz Nove Gradiške, Danijel Pranjić “pronađen” je u Orahovici, Josip Mišić u Županji... Uostalom, u kadetskoj selekciji koja je osvojila kup čak su sedmorica igrača rođenih u Slavonskom Brodu. Međutim, slavonska baza na koju se Osijek do sada oslanjao postala je bitno manja zbog čega klub mora reagirati i prilagoditi se novim uvjetima. A to podrazumijeva iskorak iz poznatog okruženja.

– Selektivna baza sve nam je manja i manja, klubovi izumiru, roditelji se iseljavaju iz Slavonije i moramo se uhvatiti u koštac s tim problemom. Ne smijemo si dozvoliti da nam ijedan kvalitetan igrač iz Slavonije ode, ali bojim se da za Osijek, za koji se mi nadamo da će imati značajnije mjesto u Europi, Slavonija neće više biti dovoljna i da ćemo svoju selekciju morati proširiti na čitavu Hrvatsku – najavljuje Kulešević buduće klupske planove.

A jedan od aduta za privlačenje novih nogometnih nada, osim ugleda Osijekove nogometne škole, bit će i sjajni uvjeti za razvoj. Za nešto više od godinu dana klub će se, naime, preseliti u novi dom kraj obale Drave gdje će niknuti novi stadion i kamp škole nogometa.

– Svi jedva čekamo doći u kamp. Kada dobijemo terene i bolje uvjete za treniranje, to će nam puno pomoći, ali neće riješiti baš sve naše probleme – zaključio je Kulešević.

