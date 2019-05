Lovren u pola minute učinio neviđenu uslugu Štimcu, Indija na nogama

Igor Štimac nije usamljen u svojoj indijskoj avanturi. Brojne su mu hrvatske kolege iskazale podršku, a među njima i dva legendarna kapetana Vatrenih.

U video porukama dosad su Štimcu sve najbolje poželjeli Zvonimir Boban i Darijo Srna, a prije nekoliko sati svoj je doprinos u toj kampanji pružio i Dejan Lovren.

Želje braniča Livrepoola odmah su istaknute na službenoj stranici indijske nogometne reprezentacije, a kako i ne bi bile budući da se takve zvijezde ne obraćaju 101. reprezentaciji svijeta baš svaki dan:

- Dragi Igore, doznao sam za lijepe vijesti. Silno sam ponosan na tebe jer znam tko si i koliko se trudiš.

Samo sam poželio pozdraviti tvoju novu momčad, reprezentaciju Indije, te vam svima poželjeti sreću. S tobom je uvijek bio veliki užitak raditi i nadam se da ćemo se sresti na predstojećem Svjetskom prvenstvu u Kataru - kazao je Lovren.

