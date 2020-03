'Žene su u prednosti, pa dokazano je da možemo raditi više poslova odjednom'

Ljubitelji oktana i brzine došli su na svoje kad je početkom ožujka u Kumrovcu održan prvi reli sezone. Okupilo se u Hrvatskom zagorju 69 posada iz osam zemalja, došlo je čak i devet skupocjenih automobila R5 klase, od kojih svaki vrijedi po 200.000 eura, a bilo je tamo i nekoliko tisuća gledatelja koji su pokraj blatnih staza uživali u autošou. Iako smo svi očekivali da će na stazi biti i jedina hrvatska vozačica relija Gorana Hunić, ove godine nije došla u Kumrovec, no zato je tamo bilo čak 16 suvozačica.

Predrasuda zaista nema

Neke od njih s nama su podijelile priču o tome zašto su odlučile staviti kacigu na glavu. Jedna od njih je i Samoborka s adresom u Svetoj Nedelji Tajana Vojvodić Pinky (34). Ona je u Kumrovcu bila suvozačica Nenadu Lončariću u Subaru Imprezi STI.

– Ovo je druga godina zaredom da sam na Rallyju Kumrovec vozila s Nenadom i stvarno mi je bila čast sjesti pokraj njega u auto, ipak je on 30 godina u tom sportu i bio je višestruki prvak Hrvatske. Isto tako ja sam prva žena koja je sjela njemu na suvozačko mjesto u 30 godina njegove karijere. Inače vozim sa svojim mužem. Imamo Mitsubishi Lancer EVO3, ali me dao na posudbu Nenadu – kaže Tajana, koja je u reliju već 12 godina.

– Počela sam se time baviti 2008. godine, najprije kao podrška, a u to me uvukao muž. Kada sam prvi put sjela na suvozački sic i iskusila taj adrenalin, od onda je krenulo i moje sudjelovanje u tom sportu. Prvu utrku imala sam 2010. godine. Jednostavno se navučeš na to jer osjećaj je neopisiv i traži još – kaže nam ova suvozačica koja je inače po struci frizerka.

– Imam vlastiti salon tako da uspijevam odraditi sve i uzeti slobodno kada je utrka, treninga nema osim službenog popisivanja. Jedna prednost kod poduzetništva jest to što mogu uzeti slobodno. Inače, da sam zaposlena kod nekoga, ne znam koliko bi to bilo moguće.

Otkrila nam je i kako je to biti žena u ovom sportu.

– To je posljednjih pet, šest godina postalo čak i normalno, tako da više nema predrasuda. Zapravo smo i u prednosti jer je dokazano da žena može raditi nekoliko poslova odjednom, što je u ovom sportu izrazito važno.

Tajana je i predsjednica kluba AKK Sveta Nedelja i među glavnim je organizatorima Rally Showa Santa Domenica, koji je jedan od najvećih u ovom dijelu Europe, a održava se u studenome.

– Fokus i koncentracija su najbitniji u tome. Isto tako i 100 posto povjerenje između vozača i suvozača. Moj zadatak na samoj utrci jest da “čitam” vozaču zavoje koje smo pri službenom treningu zapisali u našu tekicu takozvani radar. Službeni se trening odrađuje normalnim civilnim automobilom uz ograničenja brzine koja su predviđena na 50 kilometara na sat, onda si sada zamislite da trkaćim autom vozite i do 180 km/h i tu je čitanje jako brzo i jako je važno da ne pogriješite. Ako to želiš i voliš, naučiš to jako brzo – zaključila je Tajana.

I dok je nju u cijelu priču uvukao muž, Doris Labinjan (27) u reli je uveo dečko.

– Kako je dečko već godinama u automobilizmu, ja sam uz njega počela s tim u posljednje četiri godine. Vozili smo manje utrke, kronometar i formulu driver, pa čak i off road, a želja nam je bila krenuti i u reli, kako kažu, kraljicu autosporta. Kupili smo opremu, spremili auto i krenuli – kaže mlada Istranka, koja je suvozačica Nenadu Hrvatinu u Peugeotu 306.

S predrasudama se nije susrela.

– Nema predrasuda, ekipa je super i podrška je uvijek tu!

Inače je kozmetičarka, radi u salonu već deset godina, ali sve stigne.

– Vozač mora vjerovati suvozaču isto kao i suvozač vozaču. Važna je komunikacija, dobar radar, koncentracija i smirenost. Kako i sama vozim, nije nam trebalo puno učenja, osim malo vježbe u pisanju i čitanju radara – zaključila je Doris.

Relijaška obitelj

Dora Ravenščak (26) u Kumrovcu je nastupala s ocem Krešimirom u Ford Fiesti R2T.

– U Kumrovcu je bilo jako zabavno i jako naporno. Sami brzinski ispiti su jako izazovni, a ako još tome pridodamo i kišu koja je padala dan prije utrke i zablatila cijele dionice brzinskih ispita, dobivamo još veći izazov. A tu je i mlađi brat, koji je u Fiesti još od prošle sezone, pa ćemo imati i mali obiteljski okršaj tijekom cijele sezone, što dodatno pojačava zabavu. Meni je drag brzinski ispit Zagorska sela, jako je tečan i ritmičan i za vožnju i za suvožnju – prisjetila se Dora prvog ovogodišnjeg relija voženog i za Prvenstvo Hrvatske, a onda se osvrnula i na svoje početke u ovom sportu.

– Kao i kod većine nas žena u autosportu, tata je taj koji je glavni krivac za sve. Odrasla sam u obitelji gdje su trke jednostavno neizostavni dio svakodnevice i bilo je samo pitanje vremena kada će i mene povući u tom smjeru. Tata je vozio i Enduro, potom reli pa je kasnije sve to na kratko stavio na pauzu jer je mlađi brat počeo voziti karting. Kada je brat izrazio želju za relijem i tati se opet javila želja za vožnjom pa sam ja pitala mogu li ja biti suvozač i eto me tu.

Mlada Zagrepčanka očito je iz relijaške obitelji, a otkrila je i što je najviše privlači tom sportu.

– Osim adrenalina, tu su druženje i zajedništvo koji su u pozadini cijele priče. Rijetki su ljudi koji će vas gledati poprijeko ili nešto zamjerati, a još rjeđi oni koji će odbiti pomoći ako mogu.

Osim ove tri žene suvozačice, u Kumrovcu su ove godine još bile i Mađarica Rebeka Ollé, Dankinja Jeannette Kvick, koja je bila jedina žena u skupocjenom R5 automobilu Hyundaiju i20 R5, i to u hrvatsko-danskoj posadi s Alfredom Kramerom jr. Prvi reli sezone kao suvozačica odradile su i Austrijanke Anne Katharina Stein i Johana Draphela, Slovenka Tara Berlot, a u hrvatskim posadama tamo su bile: Alexsandra Váradi, Ana Marija Hernaut, Lana Sutlović, Ivana Miškić, Aleksandra Kovačić, Ivana Kovačević, Anamarija Mađer te Sanda Tolić...

Sve su one dokaz da nema razlika i da posao suvozačice mogu odraditi jednako dobro kao bilo koji muški kolega.

