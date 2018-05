Nikola Jerkan: Messija imam u malom prstu

Sjećate li se Nikole Jerkana (53), člana prve garniture vatrenih iz sredine 90-ih? Tihog čovjeka iz Sinja, nažalost, obilježenog kiksevima u utakmici četvrtfinala Eura 1996. protiv Njemačke. Iako je nakon toga još osam puta nastupao za reprezentaciju (ukupno 31), pamti se samo ta fatalna Njemačka.

- Da, ta je utakmica obilježila moju karijeru, to su situacije koje se ne zaboravljaju. Nažalost, u utakmici koju smo imali pod kontrolom dogodili su se detalji koji su utjecali na rezultat; penal za njih kada sam instinktivno igrao rukom, pa faul na meni prije drugog pogotka, zatim isključenje Štimca i neisključivanje Klinsmanna. Nikada u sportu nisam doživio veću nepravdu - priča nam u Rovinju Nikola Jerkan, danas Dalićev skaut za Argentinu.

Jerkan, koji je klupsku karijeru okončao 2000. u belgijskom Charleroiju, ima prebivalište u španjolskom Oviedu. Oženjen je Španjolkom, gospođom Jolandom, ima 10-godišnju kćer Adrianu.

- U Španjolskoj sam završio trenersku školu, bio sam trener juniora Ovieda, pa jednog trećeligaša, s kojim sam napravio pomak, ali tada mi se pojavio jedan zdravstveni problem koji mi je poremetio planove pa sam napravio kraći prekid. U posljednje vrijeme radio sam kao skaut za jednu španjolsku agenciju - priča Nikola.

U Španjolskoj je napravio impresivnu karijeru, odigravši više od 200 utakmica za Oviedo u šest godina (1990.-1996.).

Igrao sam s Dalićem

- U Španjolskoj sam jedne godine bio proglašen najboljim obrambenim igračem Primere i imao ponudu madridskog Reala. Moj menadžer bio je tada Zoran Vekić. Bio sam tada na odmoru u Hrvatskoj, i on me zvao da se ranije vratim u Španjolsku na potpisivanje ugovora. Međutim, u to vrijeme je trener Reala postao Radomir Antić, zna se odakle je on, a u to vrijeme bio je rat... Vjerojatno je on bio presudio da ne odem u Real, ali već i to da me Real traži bilo je za mene veliko priznanje – ističe Jerkan.

Koliko dugo poznajete Dalića?

- Jako dugo, bili smo suigrači u vinkovačkom Dinamu i Hajduku. Zlatko je oduvijek bio ozbiljan dečko, pravi profesionalac. Uzeo me za skauta jer sam dugo u Španjolskoj, a ondje igra dosta Argentinaca. Bavim se tim poslom...

Poznajete li Messija osobno?

- Ne, ali gledao sam bezbroj njegovih utakmica, budući da obožavam način igre Barcelone.

Imate ga u malom prstu? Nikola se smije...

- Može se reći da imam, ali opet što to vrijedi... Znate, kada su Capella pitali tko je najbolji igrač svijeta, pa mu nabrajali sve Ronaldove trofeje, on se složio: ‘Da, Ronaldo zaslužuje Zlatnu loptu, ali postoji samo jedan genij’. Time je sve rekao – kaže Jerkan i nastavlja:

- Možete vi poznavati Messija u dušu, ali igra protiv njega ne može se naučiti, njega se ne može predvidjeti, niti ga spriječiti. To je kao da uzmete PlayStation i igrate.

Ide li nam naruku narušeno ozračje unutar argentinske reprezentacije i oko nje?

- Da, prateći ih, stekao sam dojam da je ozračje nestabilno. Imali su zbog toga problema i u kvalifikacijama. Pa vidite, kod njih je Icardi izvan popisa od 23 igrača - ističe Jerkan.

Možemo parirati Argentini

Mislite li da Messi određuje igrače?

- Vjerojatno ga se pita, jer pitali su ga i za Dybalu, pa je kazao da im ne treba jer su slični igrači. Dybala je na popisu, ali nije igrao u posljednje dvije prijateljske utakmice. Da, Messi ima velik utjecaj, ne samo na popis, nego i na druge stvari. Evo, Argentinci sada nastavljaju pripreme za SP u kampu Barcelone, jer je tako odlučio Messi, i odande lete u Izrael na posljednju pripremnu utakmicu - kaže Jerkan.

Možemo li parirati Argentincima?

- Možemo! Imamo enorman igrački potencijal i treba ga staviti u funkciju momčadi, da budemo kompaktni. Postignemo li veliki rezultat na SP-u, što možemo, to ne bi bilo iznenađenje jer smo reprezentacija koja redovito igra na velikim natjecanjima i svi nas već dobro poznaju. Messiju je pak motiv da postane svjetski prvak poput Maradone, s kojim ga stalno uspoređuju.

Igrali ste protiv Maradone?

- Jesam. Bio je tada u Sevilli, već na zalasku, tada se moglo s njim - nasmijao se Jerkan.