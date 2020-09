Žele ga mnogi klubovi: Vlašić otkrio razlog sjajnog početka sezone

Veznjak moskovskog CSKA Nikola Vlašić na okupljanje hrvatske nogometne reprezentacije pred start Lige nacija i dvoboje protiv Portugala (subota) te Francuske (utorak) stigao je kao jedan od igrača u najboljoj formi.

On je u novoj sezoni ruskog prvenstva u četiri je nastupa postigao tri pogotka i upisao dvije asistencije. Dovoljno da i opet bude na tragu još jednog prestižnog ostvarenja jer je prošle sezone proglašen najboljim strancem i četvrtim najboljim igračem ruske lige.

"Puno mi znače ta priznanja. Uvijek kada odigraš dobru sezonu očekuješ tako nešto, priznanja su pokazatelj dobrog rada, ali nisu presudna u mojoj karijeri", kaže Vlašić, koji je u razdoblju od završetka prošle i uoči početka nove sezone individualno radio s ocem Joškom. Rezultati su itekako vidljivi.

"Rad s ocem je itekako pridonio mojoj sadašnjoj formi. Po isteku prošle sezone došao sam u Split i nisam imao što raditi, nego trenirati. Tako je bilo više od dva mjeseca i to mi je stvarno jako puno pomoglo. Napredovao sam na svim razinama, sve to sad dolazi do izražaja".

Video - Reprezentativci na treningu uoči susreta u Ligi nacija s Portugalom i Francuskom

Zahvaljujući sjajnim igrama u CSKA-u, Vlašić je postao poželjan mnogim klubovima, do te mjere da ga mediji dovode u kontekst najvećih među njima. Koliko je istine u tim pričama?

"Uvijek ima priča, nešto je u njima istinito, nešto ne, i ja se začudim kad nešto pročitam. Transfer je uvijek opcija, recimo da ga očekujem u skoroj budućnosti. Naravno da želim napredovati, ali u ovom trenutku ugovor me veže s CSKA-om i samo mi je on na pameti".

U srijedu je upriličena mala proslava u čast Ivana Perišića koji je s Bayernom osvojio europski naslov i nastavio tradiciju uspješnosti hrvatskih igrača u elitnom europskom klupskom nogometnom natjecanju osmu godinu zaredom. Vlašić se nada kako će se jednog dana naći u istoj ulozi.

"Kao prvo, jako mi je drago zbog Ivana, koji je ove sezone s Bayernom napravio velike stvari. A kad je počeo nabrajati koji su sve hrvatski igrači u posljednjih osam godina osvajali Ligu prvaka… Jednostavno poželiš biti dio tog društva".

Protiv Portugala i Francuske Hrvatska je ostala bez stožernih veznjaka Modrića i Rakitića, izostanak kojih ostavlja prostor za priliku nekim mlađim licima, poput Vlašića i njegovog dobrog prijatelja Marija Pašalića, iza kojega je uspješna sezona u Atalanti.

"Spremni smo preuzeti tu važnu ulogu, igramo dobro u svojim klubovima. Eh sad, jesmo li mi još uvijek mladi… Mario ima 25, ja ću sad napuniti 23 godine. Ja se više ne osjećam mlad, u profesionalnoj karijeri imam dosta utakmica u nogama. U svakom slučaju, za obojicu je to velika čast i prilika pokazati što možemo na pozicijama koje su upražnjene izostankom Modrića i Rakitića".

Hrvatsku na otvaranju Lige nacija očekuju dvije jake utakmice, protivnici nisu mogli biti jači, "vatreni" igraju protiv svjetskih i europskih prvaka.

"Meni je Liga nacija zanimljivo natjecanje, tu se najbolje vidi gdje si i što si, pogotovo ako govorimo o Hrvatskoj koja je uvijek u jakoj skupini. Igramo jake utakmice, koje su ujedno i priprema za Europsko prvenstvo, ali i za kvalifikacije za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Dakle, Liga nacija je jako dobra stvar".

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 02.09.2020., Stadion Maksimir, Zagreb - Trening hrvatske nogometne reprezentacije uoci susreta u Ligi nacija s Portugalom i Francuskom.Photo: Marko Prpic/PIXSELL

Hrvatska će u tri mjeseca odigrati čak osam utakmica.

"Ja volim kad se stalno nešto događa, volim i u klubu kada imamo puno utakmica u kratkom razdoblju, meni odgovara ritam subota - srijeda. Ne treniraš puno, a stalno igraš utakmice. Mislim da Hrvatska ima širinu kadra i odlične igrače da može iznijeti taj zgusnuti ritam utakmica".

Službeno je potvrđeno da će "vatreni" biti domaćini protiv Portugala na Poljudu u utakmici koja će za Vlašića imati posebnu draž s obzirom na nastup u rodnom gradu. Možda i pred svojim gledateljima.

"Bilo bi idealno da se u Splitu igra pred gledateljima. Znamo kakvo je ozračje bilo protiv Mađarske, uvijek volim doći u Split, jer tijekom sezone nemam puno prilika za to. Odlična je stvar igrati za reprezentaciju u svom gradu".

Na spomen Portugala svi pričaju o Cristianu Ronaldu, jednom od dvojice najboljih igrača na svijetu. Drugi je, naravno, Lionel Messi. Koga Nikola više cijeni?

"Ne mogu izdvojiti jednog od njih, to što njih dvojica rade je nestvarno. Respekt za obojicu".

Vlašić je bio strijelac na dva posljednja reprezentativna ogleda protiv Slovačke i Walesa pa, shodno tome, ne bi imao ništa protiv nastaviti niz.

"Na svakoj utakmici pokušavam zabiti gol, dat ću sve od sebe da to napravim i u predstojećim susretima", zaključio je Vlašić.