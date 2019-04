Zaustavite Babu ako možete: Bogdanović ponovo izvanredan

Dragan Bender je u ogledu između Phoenix Sunsa i Cleveland Cavaliersa, u kojem su slavili njegovi Sunsi, upisao double-double. Ante Žižić je ubacio 15 koševa, a Bojan Bogdanović je u pobjedi Indiana Pacersa zabio 19 koševa. Dario Šarić je u porazu svojih Minnesota Timberwolvesa upisao 13 koševa.

Phoenix Suns su sa 122:113 nadigrali kod kuće Cleveland Cavalierse, a Bender je u 27 minuta na terenu zabio 12 koševa (šut iz igre 6/11, trice 0/4) uz deset skokova, dvije asistencije i dva bloka.

Žižić je u porazu svojih Cavaliersa također bio solidan, on je u 14 minuta ubacio 15 koševa (šut iz igre 5/6), uz sedam skokova, dvije asistencije i jedan blok.

Devin Booker je bio najbolji pojedinac Phoenixa, koji je prekinuo niz od šest poraza, sa 25 koševa i 13 asistencija. Collin Sexton je predvodio Cavalierse sa 21 poenom, jednim više od Jordana Clarksona.

Od Minnesota Timberwolvesa su sa 132:122 bili bolji gostujući Portland Trail Blazers koje je sa 21 košem predvodio Rodney Hood. Šarić je za Minnesotu odigrao 28 minuta i u tom je vremenu ubacio 13 koševa (šut iz igre 5/8, trice 2/4) i tome dodao dva skoka i dvije asistencije. Najbolji u redovima Wolvesa bili su Andrew Wiggins sa 21 košem i Karl-Anthony Towns sa 17.

Indiana Pacers su kod kuće sa 111:102 svladali Detroit Pistonse, a Bojan Bogdanović je uz Thaddeusa Younga bio najbolji strijelac sa 19 koševa (šut iz igre 7/16, trice 1/3).

Bogdanović je odigrao 37 minuta za pobjedničku momčad i svom je učinku dodao sedam skokova, šest asistencija i tri ukadene lopte. Najbolji kod Pistonsa bio je Wayne Ellington koji je utakmicu završio sa 26 koševa.

New York Knicks su kod kuće sa 113:105 svladali Chicago Bullse, a do pobjede ih je vodio Luke Kornet sa 24 ubačaja. New York je tako prekinuo niz od šest poraza upisavši tek drugu pobjedu u zadnjih 16 utakmica. Mario Hezonja nije ulazio u igru za Knickse.