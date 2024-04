Zaručila se jedna od najboljih sportašica svijeta: 'Rekao sam si da je došao čas'

KRAJ VELIKE KARIJERE

Oprašta se hrvatska legenda: 'Cijeli život ti stane u 50 sekundi, to nije prirodno, nije normalno'

– Uh, 32 godine u dvorani, 32 godine napora. Nije to jednostavno, ali to je sport koji to iziskuje. I koji to zaslužuje. Meni je gimnastika dala sve u životu i ne žalim ni zbog čega. Čak ni zbog ozljeda - kaže Robert Seligman