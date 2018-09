Zajec i Marić najavili spektakl na Šalati: Dođite na Panathinaikos!

Trodnevni program “Dinamovog vikenda” počinje Dinamovim pub kvizom u petak, a završava u nedjelju, spektakularnim dvobojem između Futsal Dinama i Panathinaikosa na starom stadionu na Šalati. Utakmica dva prijateljska kluba, na kojoj će navijati dvije prijateljske navijačke skupine, Bad Blue Boysi i Gate 13 iz Atene, održat će se 9. rujna, s početkom u 19 sati.

S obzirom na to da su brojni hrvatski nogometaši, posebno Dinamovci, nosili dresove Zelenih iz Atene, na Šalati se očekuju brojne Dinamove legende koje su u dijelu svoje karijere igrali za oba kluba. Silvio Marić, legendarni ofenzivac Dinama i PAO-a, već je poslao poziv navijačima na Šalatu.

Program počinje u petak u 19 sati, 7. Dinamovim pub kvizom u Gračanima koje će u subotu ujutro (8. rujna) ugostiti mlade Dinamove kategorije koje će odmjeriti snage s lokalnim “klincima”.

Gotovo istodobno, u subotu u 11 sati na zagrebačkom Dolcu, igrači Futsal Dinama predstavit će nove dresove na najneobičniji mogući način.

Nakon druženja s navijačima i članovima kluba iz podsljemenske zone, i predstavljanja novog dresa na Dolcu, program seli na Šalatu. U subotu će se tako održati četvrtzavršnice i poluzavršnice seniorskog, ženskog i veteranskog dijela natjecanja Trofej Dinamo, a finalni dvoboji odigrat će se u nedjelju, neposredno pred dvoboj Dinama i Panathinaikosa.

Navijače je na Šalatu pozvao i legendarni igrač Dinama i grčkog Panathinaikosa, Velimir Zajec:

“Poštovani sportski prijatelji, oporavak od bolesti koja me zadesila početkom lipnja na neko vrijeme me udaljila od aktivnog praćenja nogometa. U svojem nogometnom životu imao sam privilegiju da budem i igrač Dinama i PAO-a. To su dva kluba koja su zauvijek u mojem srcu. Moj konačni oporavak zahtjeva strogo mirovanje i neću moći prisustvovati vašem prijateljskom susretu. Neka živi prijateljstvo naša dva kluba. Dođite na Šalatu!”, rekao je popularni “Zeko”.

U subotu je ulaz na Šalatu besplatan, a za program u nedjelju ulaznice koštaju 30 kuna. Navijači ih mogu nabaviti u Ilici 37 ili na dan utakmice protiv Panathinaikosa na Šalati.