Zagrebaši ostvaruju nevjerojatne rezultate. Čak i moćna Barcelona ima manje trofeja

Rukometaši Zagreba sa 62 od moguća 64 trofeja u posljednje 32 godine sigurno su jedan od najuspješnijih klubova u Europi. Teško je pronaći klub koji se u tom razdoblju može pohvaliti s tolikim trofejima. Čak i jedna moćna Barcelona ima manje trofeja. Naime, najbolji španjolski klub osvojio je 31 naslov prvaka, ali oni se natječu od 1969. godine. Osvojila je Barca i 27 kupova, ali to je u zbroju opet manje od Zagreba. Jedino što je Barca puno uspješnija u Europi s devet naslova pobjednika Lige prvaka u odnosu na Zagrebova dva.

Ostala cijela sedmorka

Zagreb je ove sezone odigrao čudesno. Ne samo u domaćem prvenstvu i kupu već i u Ligi prvaka gdje su nakon pet godina izborili osminu finala, a ispali su od Montpelliera samo zbog lošeg nastupa u drugom poluvremenu uzvratne utakmice. Igrački kadar ostao je gotovo nepromijenjen, barem što se tiče udarnih igrača. Možda i prvi put u povijesti kluba na kraju jedne sezone nije otišao nitko iz prve sedmorke. Tako ćemo i sljedeće sezone gledati Mandića na vratima, Dibirova i Glavaša na krilima, Faljića na crti te Srnu, Kavčića, Kosa i Klaricu na vanjskim pozicijama. Što se tiče odlazaka, otišli su igrači koji su uglavnom ulazili s klupe ili su malo igrali. Izuzetak je Ivan Čupić koji nije otišao, već je zaključio igračku karijeru i sljedeće sezone bit će pomoćni trener Andriji Nikoliću.

VIDEO Rukometaši očarali svijet: Jedan podatak otkriva težinu španjolskog poraza

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Što se tiče dolazaka, za sada nema ništa novoga od onoga što smo dogovorili. Novi igrači su mladi vratar Toni Matošević i ponajbolji pivot Paket24 Premijer lige Roko Trivković. Prvi dolazi iz Zameta i sin je legendarnog vratara Valtera, dok Trivković dolazi iz Trogira. Iz Beşiktaşa stiže desni vanjski, Srbin Mihajlo Radojković. Ovaj iskusni internacionalac u karijeri je igrao za Smederevo, Partizan, Beşiktaş, rumunjsku Dunareu, katarski Al-Sadd i slovenski Trimo Trebnje – govori Vedran Šupuković, direktor kluba.

A najzvučnija pojačanja su?

Bjelorus Beljavski i Pavlović iz Izviđača. Obojica igraju na mjestu srednjeg vanjskog pucača. Doduše, s Pavlovičem još nismo potpisali ugovor, ali radimo na tome – naglasio je Šupuković.

O Bjelorusu se malo zna jer je ovu sezonu igrao za SKA Minsk, a znamo da klubovi iz Bjelorusije zbog sankcija nisu igrali Europu.

– Dečko ima kompjutor u glavi i uvjeren sam da će biti ogromno pojačanje za klub – rekao je Timur Dibirov, sjajno rusko lijevo krilo.

Naravno, neće vodstvo kluba stati samo na ovim pojačanjima.

– Da bismo se ravnopravno nadmetali s najjačima, morali bismo malo posegnuti u blagajnu, a to se čini dosta nemogućim jer budžet je takav kakav jest. U prijevodu: Zagreb je ove sezone u Ligi prvaka od 16 klubova imao jači budžet samo od Pelistera i Celja. Svi su ostali daleko iznad. Ali ima nekih naznaka da bismo mogli malo podignuti budžet za sljedeću sezonu. Kada me pitaju koliki treba budžet da se napadne Final-four Lige prvaka, onda mogu samo ponoviti: na ovaj budžet treba nam najmanje još dva milijuna eura. Ali nemojte zaboraviti da smo s ovim budžetom i ovim kadrom igrača zamalo prošli Montpellier, a onda tko zna, možda bismo prošli i Kiel – rekao je Šupuković.

Sigurno će Zagrebovi reprezentativci napredovati u sljedećih godinu dana, pogotovo uz dodatni rad s izbornikom Dagurom Sigurðssonom. Kada bismo u ovom trenutku mogli otići, Srna, Klarica, Kos i Mandić mogli bi otići u bilo koji klub iz samog europskog vrha. Bez problema bi našli mjesto u PSG-u, Kielu, Kielcu, Veszprému, Magdeburgu, Barceloni...

– Važno je da smo s Mandićem, Klaricom i Faljićem potpisali nove ugovore. Kos ima još dvije godine ugovor, Srna godinu i pol – rekao je Šupuković.

Vratili smo navijače

Vratili ste navijače u dvoranu?

– I to je jedna velika pobjeda. Na početku sezone u Ligi prvaka imali smo 3000 gledatelja, a protiv Montpelliera u osmini finala 10.000 gledatelja. Vjerujem da ćemo takvu podršku s tribina imati i u novoj sezoni – naglasio je direktor kluba.

Početkom lipnja trebali ste na turnir u New York?

– Na poziv mog poslovnog prijatelja koji je utjecajan u američkom rukometnom savezu i klubu New York bio sam u Americi. Ideja je bila da na kraju sezone, početkom lipnja, odigramo tri prijateljske utakmice u New Yorku, jednu s domaćim klubom, a druge dvije vjerojatno s reprezentacijama SAD-a i Kanade. Moram priznati da nam je velika čast što su upravo nas od svih europskih klubova pozvali kako bismo u Americi promovirali rukomet. Nažalost, ta se ideja ove sezone neće realizirati. Možda dogodine – istaknuo je Šupuković koji je na kraju otkrio tajnu uspjeha.

– Mi smo jednostavno najbolji i najorganiziraniji klub otkako postoji Hrvatska. I da, imamo i najveći budžet svih ovih godina, ali to nikad nije bila odlučujuća činjenica. Nije jednostavno svrgnuti nas s trona. Hoće li se to dogoditi jednog dana? Na to pitanje nema odgovora – rekao je Šupuković.

GALERIJA Nova senzacija zagrebaša: Odigrali sjajnu utakmicu i srušili PSG!