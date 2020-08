Zagreb se prema njima odnosi maćehinski, nakon rebalansa su ostale gotovo bez ičega

Ono što nije uspjelo žapcima, pošlo je za rukom žabicama. Okitile su se naslovom hrvatskog prvaka.

Vaterpolistice Mladosti su u dvjema finalnim utakmicama doigravanja sa splitskim Jadranom (22:5 u Zagrebu, 16:6 u Splitu) još jednom potvrdile svoju dominaciju u domaćim vodama.

Osvojile su četvrti naslov prvakinja u nizu, deseti ukupno. U ovoj su sezoni imale stopostotni učinak: 14 utakmica - 14 pobjeda. Pa, kako mladostašice uspijevaju biti tako dominantne?

Velik dio igračica studira

– Jako smo puno radile, cure su se maksimalno posvetile treninzima i utakmicama. U ovo vrijeme koronakrize radile smo još više, stalno smo bile na bazenima. Naše su igračice manje vremena provodile u školi i na fakultetu, pa su mogle i više trenirati, ali to ne znači da nisu ispunjavale i sve školske ili sveučilišne obveze.

Evo, naša Kiara Brnetić 27. je srpnja dala posljednji ispit na studiju medicine, položila je farmakologiju. Imamo cure koje su završile fakultete, studentice – dobar dio njih studira matematiku – i srednjoškolke, i sve marljivo izvršavaju svoje obveze. Vaterpolo praktično igraju iz čiste ljubavi – kaže trenerica Mladosti Mia Šimunić.

E, sad, tu smo načeli temu financija, zapravo maćehinskog odnosa Sportskog saveza Grada Zagreba prema zagrebačkim vaterpolisticama. Ne samo da dobivaju neusporedivo manje od svojih muških kolega vaterpolista (“da nam je samo desetina njihova proračuna”, kažu) nego dobivaju neznatno i u usporedbi s odbojkašicama, rukometašicama, košarkašicama...

Dopredsjednica kluba Dunja Bračun otkrila nam je da su mladostašice u 2019. godini dobile 38.000 kuna, u 2020. trebale su dobiti 29.600 kuna, ali rebalansom zbog koronakrize praktično su ostale bez ičega.

– Mislim da je vrijeme da nas se prepozna kao uspješnu ekipu. Ipak, imamo 10 naslova hrvatskih prvakinja, tri puta smo osvajale Regionalnu ligu, zadovoljavamo praktično sve kriterije da nam se malo više pomogne, a ne da se naš budžet mjeri u tisućama kuna –ne skriva nezadovoljstvo trenerica Šimunić, pojasnivši:

– S malo više podrške mogle bismo biti još bolje, mogle bismo nešto značiti i u europskim okvirima – naznačila je Mia.

Mogle bi nam se vratiti i neke vaterpolistice hrvatskog podrijetla poput Novozelanđanke Liane Rose Tuahine Dance...

– Liana je igrala za nas sve do koronakrize. Dobila je hrvatsko državljanstvo, a dva tjedna poslije se vratila kući u Novi Zeland. U stalnom smo kontaktu i ona mi je rekla da bi se voljela vratiti u Mladost – dodaje Šimunić.

Pomoćna je trenerica hrvatske reprezentacije, pa joj je i nacionalna vrsta u stalnom fokusu:

Prve pripreme 2021.

– Ja očekujem da će reprezentacija moći računati na Lianu, ali i na Emu Carević koja se također vratila u Novi Zeland, i Natashu Trojan Jimenez koja je u Španjolskoj. Želimo stvoriti jaku reprezentaciju jer očekuje nas, valjda, nastup na Europskom prvenstvu u Splitu 2022. godine. I zato ćemo se početkom 2021. okupiti na prvim pripremama – otkriva Mia.

Prije toga Mia će od 17. do 24. kolovoza u Korčuli pomagati i u pripremama reprezentacije do 16 godina, a mladostašice će se ponovno okupiti 26. kolovoza i započeti pripreme sa sezonu koja bi mogla donijeti i nešto novo: nastup u Dunavskoj ligi, u kojoj će nastupiti i klubovi iz Mađarske, Rumunjske i Srbije. To bi bio korak naprijed, ali u ovo doba korone sve je neizvjesno, pa i to.