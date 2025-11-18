Zagreb doveo i petog vratara, vraća se Slovenac koji je već branio u klubu

Nakon što su potpisali Sandra Meštrića, rukometni klub Zagreb doveo je u svoje redove jednog kvalitetnog vratara. Naime, uprava kluba dogovorila je suradnju sa slovenskim vratarom Urhom Kastelicom.

Ovaj 29-godišnji, osvajač brončane medalje sa Svjetskog prvenstva u Francuskoj, nastupao je za Zagreb od 2017. do 2019. godine, nakon čega je odlučio zaigrati u najjačoj ligi svijeta – njemačkoj Bundesligi.

U proteklih šest godina Urh je branio boje Göppingena i Lemga). Ugovor s najtrofejnijim hrvatskim sportskim kolektivom potpisan je na razdoblje od dvije godine, a Urh će se ekipi priključiti na početku priprema za sezonu 2026/ 2027.

- Povratak u Zagreb mi puno znači jer sam ovdje kao mladi vratar proveo dvije sjajne godine. Zagreb mi je pomogao da se razvijem kao golman i kao čovjek i osjećam veliku zahvalnost prema ovom gradu i klubu.

Osjećaj je kao da se vraćam kući, jer Zagreb nije daleko od mog rodnog sela Drnovog. Samo me lijepe uspomenu vežu za prvi boravak u Zagrebu i istinski sam zahvalan što su ljudi u Zagrebu tada jednom klincu odlučili pokloniti svoje povjerenje.

Najviše mi znače prijateljstva koja sam tada u Zagrebu stvorio, a s osmijehom na licu se uvijek rado prisjećam pobjeda u Ligi prvaka nad jednim Flensburgom, RN Lowenom ili Nantesom.

Također, bili smo vrlo uspješni i u SEHA ligi i tog se perioda također s radošću sjećam. Blizina mog rodnog kraja je sigurno presudila da se vratim. Bila je opcija i ostanka u Njemačkoj, ali zajedno s obitelji donio sam odluku da nam je u ovom trenutku važnije biti blizu svog doma.

Što se rukometnog dijela tiče tu znam što me čeka. Zagreb je sjajno posložen klub, pruža igraču odlične uvjete i na nama je da to maksimalno iskoristimo i budemo pravi na terenu. Svoju ulogu vidim danas drugačijom od one prije sedam godina.

Tada sam bio mladić i tek sam skupljao prva rukometna iskustva, a sada sam u ulozi gdje ću sigurno svojim savjetom i iskustvom moći pomoći i drugim suigračima onako kako su nekada stariji pomagali meni.

U igračkom kadru nije ostao nitko iz te ekipe, ali veseli me opet vidjeti dobro znana lica Damira Bičanića koji je sada sportski direktor i Ariana Jovića koji danas trenira vratare.

Sebe bi opisao kao iskusnijeg, mirnijeg, ali još uvijek relativno mladog golmana. Vjerujem da ćemo se svi zajedno veseliti u sljedećoj sezoni i u izazovima koji su pred nama, jer ovo je ekipa koja će pokazati pravu borbenost i karakter i to su sve dečki koji će s ponosom nositi dres rukometnog kluba Zagreb - rekao je Kastelic.

Damir Bičanić, sportski direktor kluba, dodao je:

- Rukometni klub Zagreb će od narednog ljeta pojačati povratnik Urh Kastelic. Kao što znate Urh je već proveo dvije sezone u našim redovima, nakon čega se otisnuo u Bundesligu gdje je ostavio veliki trag u Göppingenu i Lemgu.

Riječ je i o dugogodišnjem slovenskom reprezentativcu od kojega očekujemo da nam sljedeće godine donese dodatnu kvalitetu, ali i da nam pomogne svojim iskustvom i mirnoćom na terenu.

Iznimno nam je drago da možemo potvrditi ovaj transfer i od ljeta našeg novog starog golmana Urha Kastelica.

Bit će zanimljivo koji će od četiri vratara, koliko ih Zagreb trenutačno ima, morati otići na kraju sezone. Podsjetimo se, za Zagreb brane Suljević, Grbavac, Matošević i Meštrić.