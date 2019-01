Za svoja dva Grand Slam trijumfa Osaka se pripremala u Novigradu

Je li Naomi Osaka, dok je lani prvosvibanjske praznike provodila na pripremama u Novigradu, kao tada 21. tenisačica na svijetu, pomišljala da će u sljedećih devet mjeseci osvojiti čak dva Grand Slam turnira? Sumnjamo. Ali pokazalo se da kratke pripreme na proljetnom istarskom suncu dobro dođu.

Jer 21-godišnja je Japanka nakon US Opena osvojila i Australian Open. U finalu u Melbourneu sa 7:6 (2), 5:7, 6:4 svladala je sedam godina stariju Čehinju Petru Kvitovu. A mogla je Japanka do pobjede i lakše. U drugom je setu pri vodstvu od 5:3 propustila tri meč-lopte na servis Kvitove. A potom je kod 5:4 i servirala za meč, ali Čehinja je uspjela dobiti taj set sa 7:5. U tim se trenucima činilo da će to biti preokret ravan onima iz meksičkih sapunica, ali u trećem je setu Osaka ponovno pokazala svoju premoć i dobila 60. meč u nizu u situacijama kad bi osvojila prvi set.

Provalnik joj ugrozio karijeru

Osim što je osvojila drugi Grand Slam naslov u karijeri, i zaradila 4,1 milijun USD, Japanka je (prvi put u karijeri) osigurala i prvo mjesto na WTA listi. Kvitova će biti druga, a nastup u finalu donio joj je 2,1 milijun USD. Bez obzira na poraz, Petra nije skrivala sreću:

– Ja ovo zovem svojom drugom karijerom, pa je ovo bio moj prvi finale u mojoj drugoj karijeri. Za mene je i sam ulazak u finale bio veliki uspjeh, uživala sam u završnom meču i kad mi je išlo i kad nije – kazala je Kvitova koja se tenisu vratila pravim čudom nakon što ju je u prosincu 2016. nožem teško ozlijedio provalnik i to u njezinu stanu u Prostejovu.

U hrvanju sa sumanutim provalnikom ljevorukoj Petri ozlijeđeni su svi prsti udarne ruke, oštećeni su joj živci, pa su joj liječnici trosatnom operacijom u Pragu spašavali karijeru. Kvitova se, na opće iznenađenje, vratila samo nakon šest mjeseci...

A kad je Naomi u pitanju, kći Japanke i Haićanina nije od velikih riječi (japanski i ne zna najbolje jer obitelj već godinama živi na Floridi), više voli govoriti na terenu. Istaknula je tek:

– Iznimno mi je drago da mi je suparnica u finalu bila Petra Kvitova, velika tenisačica koju svi mi iznimno cijenimo i poštujemo. Ovaj me uspjeh jako veseli, ali iza uspješne tenisačice uvijek je njezin tim. A kad je tim koji se brine o karijeri mlade Osake u pitanju, tu osim njezina oca Leonarda Francoisa (Naomi je prezime Osaka uzela prema japanskom gradu u kojem je rođena) i njezine starije sestre Mari, svakako treba ubrojiti i njezina trenera Sašu Bajina, rođenog u Aranđelovcu u Srbiji, ali i zaljubljenika u našu Istru. Upravo je on zaslužan što vrhunske tenisačice dio svojih priprema provode u Novigradu. Najprije je ondje doveo Serenu Williams, kojoj je bio trener, ali i dečko, potom Viktoriju Azarjenku, pa Osaku...

Osaka: Vratit ću se u Istru

– Jako mi se svidjelo u Novigradu, sve je blizu, uživali smo u šetnjama i vožnji biciklom uz more. Nema u blizini trgovačkih centara i velikih kina, pa se mogu fokusirati samo na tenis. A i hrana je bila izvrsna. Svakako ću se vratiti – poručila je Naomi.

E, ali sada će to učiniti kao dvostruka Grand Slam pobjednica i prva tenisačica svijeta. Ima nešto u tom Novigradu...