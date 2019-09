Za ovu se braću govori da bi mogli biti nasljednici zlatnih Sinkovića

Neki novi klinci potvrda su da u hrvatskom veslanju neće biti “potopa” jednom kada sa scene odu braća Sinković i Damir Martin koji su na najvećoj svjetskoj pozornici već devet godina. Ponajprije su to braća Lončarić i sestre Jurković koji su, upareni s drugim nadarenim veslačima i veslačicama, još jednom potvrdili da su nemali potencijal. Naime, oba naša četverca bez kormilara na Prvenstvu Europe do 23 godine u grčkoj Ioannini, a to su mlađi seniori, osvojila su srebrne medalje. I od muške i od ženske hrvatske posade bili su brži jedino rumunjski čamci.

Članice Trešnjevke

Osjećaj dobre veslačke perspektive prisnažio je i laki dubl iz dubrovačkog Neptuna, Lovro Čondrić i Toni Crnjak, koji su pobjednici B finala što pak znači da su sveukupno sedma posada mlađeseniorskog prvenstva Starog kontinenta.

Ženski četverac osvojio je srebro u sastavu koji čine Ivana i Josipa Jurković te Izabela Krakić i Bruna Milinović, a to je isti onaj sastav u kojem su cure 2017. bile svjetske i europske juniorske prvakinje.

– Nakon što na seniorskom SP-u nismo uspjele izboriti olimpijsku normu, ponovo nam se pridružila Izabela. Srećom, i nakon samo četiri zajednička treninga vratio nam se stari osjećaj pa smo osvojile srebro – kazala nam je Josipa Jurković koja će, zajedno sa sestrom blizankom Ivanom, za mjesec dana proslaviti tek 20. rođendan.

Sve četiri cure članice su zagrebačke Trešnjevke i trener im je Krešimir Petrović. Nažalost, ovaj će se trofejni četverac osuti jer će se Izabela zaputiti na studij u SAD, no zato će im se vjerojatno priključiti jedna od sestara Milošević s kojom će sljedeće sezone pokušati izboriti olimpijsku normu.

– Sestra i ja ćemo fakultet upisati nakon Olimpijskih igara, ja želim biti osobni trener, a Ivana će studirati sportski menadžment. Bruna je već na medicini, a Izabela ide na studij u Ameriku – objašnjava Josipa.

Olimpijsku normu pokušat će izboriti i braća Lončarić u zasad nepoznatoj posadi. Možda u dvojcu, a kao takvi su bili svjetski i europski juniorski prvaci, a možda u ovom četvercu kojem sve bolje ide i koji još čine Ante Ivan Grgić i Fabio Ipsa. Prva trojica su Osječani pa tako i članovi Iktusa, a četvrti član posade (Ipsa) je Puljanin iz VK Istra. Ovaj četverac ima trenericu, koja je završila na njihovim ramenima, a to je Jasminka Kraljević Čolić koja je naslijedila Krunoslava Ižakovića. Jer on je, nakon 32 godine provedene u osječkom klubu, otišao trbuhom za kruhom u Tursku.

– Napokon se ponovio onaj lijepi osjećaj uspjeha. U ovom sastavu mi smo već osvojili mlađeseniorsku europsku broncu, bilo je to 2017., sada smo izborili srebro, a ako nam se pruži prilika, možda na sljedećem natjecanju budemo i zlatni – javio nam se Patrik Lončarić.

Nasljednici braće Sinković

Još od njihova svjetskog i europskog juniorskog zlata, za Lončariće se govori da bi mogli biti nasljednici zlatne braće Sinković, dvojca bez kormilara koji dominira svjetskom scenom.

– To je epitet koji ima svoju veliku težinu, no mi se nastojimo ne opterećivati time. Mi stvaramo svoju priču – kazao je Patrik, mladac koji je, zajedno s bratom blizancem, 19. rođendan proslavio 8. kolovoza.

I preostala dva člana posade vrlo su mlada (Grgić 20, Ipsa 19) pa je perspektiva zacijelo pred njima. Lončarići su upisali studij ekonomije, Grgić je na drugoj godini matematike, a Ipsa je upisao Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.