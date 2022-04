Za osam sekundi zaradio preko dva milijuna kuna, sve je rezultat dobrog dogovora

Košarkaš Milwaukee Bucksa Jrue Holiday (31) je u samo osam sekundi koje je proveo na parketu protiv Clevelanda u posljednjem susretu regularnog dijela sezone zaradio nevjerojatan bonus od 306.000 dolara.

Naime, on je imao klauzulu u ugovoru prema kojoj će dobiti bonus od 306 tisuća američkih dolara ako u regularnom dijelu upiše 67 utakmica. Da dođe do te brojke, bilo mu je potrebno da odigra barem sekundu u duelu s Cavsima i trener mu je pomogao da dobije taj famozni bonus.

Foto: Benny Sieu/REUTERS Apr 7, 2022; Milwaukee, Wisconsin, USA; Milwaukee Bucks guard Jrue Holiday (21) plays for the ball against Boston Celtics guard Marcus Smart (36) and forward Grant Williams (12) in the 3rd quarter at Fiserv Forum. Mandatory Credit: Benny Sieu-USA TODAY Sports Photo: Benny Sieu/REUTERS

Bio je starter, odmah napravio faul i upisao se u statistiku. Na terenu je proveo osam sekundi, a na njegov bankovni račun slio se dogovoreni bonus.

Holiday od 2009. godine nastupa u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu, a igrao je za Philly, New Orleans i Buckse čiji je član i danas, a priključio im se 2020. godine. Ove sezone prosječno je upisivao 18,6 poena, šest asistencija i pet skokova po susretu.

