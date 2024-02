Vučić dobio pitanje kako se osjeća kad Hrvatska osvaja medalje, a Srbija doživljava samo blamaže

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji koja živi u medijskom mraku u svojoj praktički priivatnoj emisiji Ćirilica na Happy televiziji. Značajan dio izlaganja posvetio je stanju srpskog sporta, navijačima, povicima na njegov račun i skoroj izgradnji Nacionalnog stadiona koji se najavljuje već dulje vremena.

- Naš najveći problem je to što ne možete privatizirati klubove jer nitko neće uložiti novac tamo gdje glavnu riječ vode navijači i rukovodstvo kluba. Mi svi što smo im sponzori, to je reket koji se otima od države. Ovdje bi svi da ne budu privatne, nego državne pare. I što više dajete, to je više 'Vučiću, pe*eru'. Zdrav sustav će biti onda kad budemo imali privatnog vlasnika kluba. Vidite Čukarički, TSC i Megu. Ništa ne dobivaju od države. Sad će svi staviti naslov 'Vučić priznao', priznao sam - rekao je Vučić.

- Vučića je zatim voditelj pitao: 'Kako se osjećaš kada Srbija na nogometnom SP-u ispada u skupini, a Hrvatska po drugi put osvaja broncu, i to nakon što je četiri godine prije toga uzela svjetsko srebro?'

- A kako se oni osjećaju kada mi osvajamo sve u košarci, a oni ništa? Šta ćeš, čestitaš im... Nisam veliki navijač Hrvatske za razliku od nekih drugih. Volim samo Srbiju i navijam za Srbiju - rekao je srpski vladar.