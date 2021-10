Vratio se onaj Dinamo kod kojeg je sve dramatično, zaboravimo prošlu sezonu

S dosta sjete gledali smo Dinamo i njegovu igru u Beču. Jer kad se čovjek sjeti kako je Dinamo igrao prije godinu u Europi, kako je suvereno prošao skupinu, pa razbio Tottenham, došao u četvrtfinale Europske lige, onda je jasno zašto govorimo o sjeti. Godinama je Dinamo imao drame u svojim nastupima u Europi, stalno je bio na nekakvom rubu, plesao po njemu, po koji put uspješno je plesao ‘sentiš’ i onda plakao, pokoji put bi to bila vesela samba i slavlje.

No, u tih nekoliko prošlih sezona, a pogotovu prošle, Dinamo nije nervirao svoje navijače. Da bi se sad očito vratio onaj nestašni Dinamo kod kojeg ne znaš kako će igrati i kako će proći. Užasna su bila izdanja plavih protiv Sheriffa, užasno je bilo prvo poluvrijeme kod Rijeke, a briljantno protiv Osijeka, odlično protiv Genka. A sad nije bilo nimalo dobro i u Beču.

Dinamov trener Damir Krznar sam je ustvrdio da je veliko upozorenje kad se u kratkom razmaku dogode dvije utakmice kao Sheriff i Rijeka i da će očito na tome morati poraditi sa svojim stožerom. A sad se nakon te Rijeke, samo par dana kasnije ‘dogodila’ još jedna takva utakmica u kojoj je Dinamo bio jako loš. Ovaj put nisu pomogle ni Krznarove rošade u poluvremenu koje su donijele veliki boljitak na Rujevici. Dinamo protiv Rapida nije imao dobrog igrača, na kraju je bio i strašno nervozan, pa je bilo nepotrebnog naguravanja, ponašanja igrača obiju momčadi kakvo nije prilično.

No, za Dinamo je jedino pozitivno nakon svega što i dalje odlučuje sam o sebi. Ima sad ključnu utakmicu protiv Rapida u Maksimiru, ima nakon toga i utakmicu kod kuće s Genkom. No, sad nakon svih tih raznolikih izdanja Dinama u ovoj sezoni njegovi navijači ne mogu biti mirni. Po prikazanom Rapid je bio bolji, ne bude li Dinamo puno drukčiji mlo će mu pomoći domaći teren i navijači. Jer, i u Beču je imao sjajnu podršku, puno su glasniji bili njegovi navijači od mnogobrojnijih domaćih, pa ni to nije pomoglo totalno izgubljenoj plavoj momčadi na ovom gostovanju s kojeg su planirali donijeti tri boda i napraviti veliki korak za prezimljavanju u Europskoj ligi. Sada je baš sve otvoreno, a Dinamo ne igra dobro i zato će se s puno opreza čekati te dvije domaće utakmice u kojima sad Dinamu imperativno trebaju bodovi. No, za taj su si pritisak sami kriv, sad se sami moraju i izvaditi iz te situacije.