Vlasniku PSG-a je dosta Mbappéa? Real Madrid bi konačno mogao dovesti francuskog napadača

Španjolski i francuski mediji raspisali su se o najvećem iznenađenju ljetnih transfera. Naime, Florentino Perez konačno bi mogao u Real Madrid dovesti Kyliana Mbappéa. PSG Community koji se bavi klubom, piše kako je vlasniku kluba, katarskom emiru Tamimu bin Hamadu Al-Thaniju dosta napadačevog zavlačenja te mu je poručio kako može otići već ovoga ljeta ako netko ponudi barem 200 milijuna eura.

Navode kako je u srijedu održan krizni sastanak kluba na kojem je emir dao do znanja Mbappéovim suradnicima da Francuz ili mora produžiti ugovor, ili će ga prodati.

Ugovor 24-godišnjaka za PSG veže do lipnja 2024. godine. Posljednjih tjedana odbijao je potpisati njegovo produljenje. "Iduće sezone ostajem u PSG-u. Odluku o budućnosti donijet ću 2024. godine. Puno toga se može dogoditi u godinu dana, posebno kada je u pitanju klub kao što je PSG", izjavio je za Telefoot.

Vlasnici ne smatraju to dovoljnom garancijom te su navodno spremni pregovarati s Kraljevskim klubom o prodaji napadača koji je u Pariz najprije stigao na posudbu iz Monaca još 2017. godine pa je otkupljen za velikih 180 milijuna eura. Poslovna strategija uprave PSG-a je ne dopustiti Mbappéu da iduće sezone ode besplatno, pa će ga radije prodati prije no što se to dogodi.

