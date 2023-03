Vladimir Kličko poručio: Gospodine Bach, vi služite ruskim interesima

Unatoč ukrajinskim prosvjednicima ispred zgrade Međunarodnog olimpijskog odbora, Izvršni odbor MOO-a na svojoj je sjednici donio preporuku o dopuštenju nastupa ruskim i bjeloruskim sportašima na predstojećim Olimpijskim igrama, ali pod strogim uvjetima koji podrazumijevaju i nastup bez nacionalnih obilježja (himna, zastava, grb).

Zabrana timskim sportovima

U preporukama svjetskim federacijama olimpijskih sportova MOO ističe da ruski i bjeloruski sportaši mogu nastupati samo kao pojedinci, a da timovi sastavljeni od sportaša istih zemalja ne mogu biti uzeti u obzir. Osim toga, prema preporuci MOO-a na OI ne mogu nastupiti ni oni ruski i bjeloruski sportaši koji aktivno podupiru rat u Ukrajini, a to vrijedi i za trenere i druge članove stožera.

Zapravo, traže se sportaši koji nemaju nikakve veze s ruskom i bjeloruskom vojskom, odnosno policijom. A poznato je da se mnogi od njih upravo tako financiraju, kroz više formalna nego stvarna radna mjesta u vojnim, odnosno pravosudnim tijelima. Uostalom, od 71 osvajača medalja na posljednjim ljetnim Olimpijskim igrama u Tokiju njih više od polovine zaposleno je u vojsci ili nekoj od grana policije. A kao takvi neki su bili i prisiljeni javno istupati u korist Putinova ratnog stroja premda to duboko u sebi možda i ne zagovaraju.

Naime, na onom prošlogodišnjem Putinovu ratnom mitingu na stadionu Lužniki viđeni su olimpijci iz skijaškog trčanja, umjetničkog klizanja, gimnastike i plivanja, pa je tako zapažen i dvostruki plivački olimpijski pobjednik iz Tokija Jevgenij Rilov (100 i 200 metara leđno). A na njegovo pojavljivanje na tom skupu reagirao je Svjetski savez vodenih sportova (World Aquatics) suspendiravši ga na devet mjeseci.

Razlučiti tko je samo fiktivni zaposlenik neke državne službe, a tko je istinski pobornik invazije na Ukrajinu neće biti nimalo lako ako on to eksplicitno nije iznio. Tako će, primjerice, u tom kontekstu biti zanimljivo vidjeti "presudu" 26-godišnjoj Vitalini Bacaraškinoj, prvoj streljačici koja je na jednim Olimpijskim igrama (Tokio) osvojila tri medalje (dva zlata). Naime, Vitalina je poručnica ruske Nacionalne garde i od nje je teško očekivati da će javno osuditi agresiju na Ukrajinu, to više što mnogi Rusi to i ne doživljavaju kao napad na drugu državu, već kao "vraćanje onoga što je nekad bilo rusko".

Puno je jasnija situacija oko trofejne mačevalke Sofije Velikaje (tri pojedinačna olimpijska srebra i dva timska zlata) koja u ruskoj armiji ima čin kapetana. Osim toga, nju od nastupa u Parizu udaljava i vlastiti stav izrečen u izjavi da neće nastupiti na Igrama ako ne bude mogla to činiti uz rusku zastavu i himnu. S obzirom na najnovije izjave, u Parizu ne bismo trebali vidjeti ni trostrukoga svjetskoga gimnastičkog prvaka Artura Dalalojana. "King Arthur" kazao je da mu ne pada na pamet napustiti moskovski Dinamo, klub koji figurira kao policijski, za razliku od CSKA, koji je vojni.

Nemalu sablazan u Ukrajini izazvala je izjava UN-ove specijalne izvjestiteljice za kulturna prava Grkinje Aleksandre Xanthaki, koja je kazala da bi ruski vojnici koji su sudjelovali u ratu u Ukrajini trebali nastupati u Parizu, a da bi se zabrana odnosila samo na one koji su izravno upleteni u zločin protiv čovječnosti.

Jedna od tema na Izvršnom odboru MOO-a bilo je i ponašanje Međunarodnog boksačkog saveza (IBA) i njegova predsjednika Umara Kremljova, Putinova prijatelja. Zbog netransparentnog vođenja IBA-e MOO će i ovom prilikom, baš kao i za Tokio, organizirati olimpijske kvalifikacijske turnire. No, da bi ih MOO-ova radna skupina provela, potrebni su im i suci, kojima, onima koji se odazovu MOO-ovu pozivu, IBA prijeti sankcijama.

Ukrajina sprema bojkot

Ideji bilo kakvog nastupa ruskih i bjeloruskih sportaša na pariškim Olimpijskim igrama najviše se, dakako, protive ukrajinski sportaši, čiji je "glasnogovornik" boksački šampion Vladimira Kličko kazao:

– Predsjednik MOO-a Thomas Bach služi interesima Rusije. Odluka je to kojom se kontaminira olimpijski duh, besmislica poput samog rata.

Još u veljači, bivši olimpijski pobjednik kazao je i ovo:

– Rusi su olimpijski pobjednici u ratnim zločinima, deportaciji djece i silovanju žena. Dragi Thomas Bach, ne smijete staviti olimpijski amblem na te zločine jer ćete inače biti sudionik ovog rata. Osim toga, izdat ćete i olimpijski duh. Svijet vas gleda. Povijest će vam suditi.

Čak 36 zemalja zalagalo se dosad za potpunu zabranu olimpijskih nastupa za Ruse i Bjeloruse, a među njima je, dakako, i Ukrajina, koja je čak poručila da će bojkotirati pariške Igre.

