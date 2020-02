Visoka je 192 cm, stiže iz Čapljine i poručuje: Štikle sam obukla jednom u životu

Odbojkašice zagrebačke Mladosti večeras će u dvorani Bojan Stranić (20 sati) ugostiti poljski sastav Police. Riječ je o prvom susretu četvrtfinala kupa CEV-a.

– Poljakinje su sigurno favoritkinje u dvije utakmice. Riječ je o vodećem sastavu poljske lige, a svi jako dobro znamo koliko je ta liga jaka. Bit će teško, ali mi se ne predajemo. Pokušat ćemo napraviti sve kako bismo ih iznenadile barem na domaćem parketu – istaknula je Božana Butigan (20), srednjak Mladosti.

Smetaju nam golubovi

Sigurno ste gledali Poljakinje?

– Naravno. To je jedna iskusna ekipa u kojoj igrom prednjače dvije Kubanke. Jedna igra dijagonalu, a druga je primač. Imaju i jednu Ukrajinku – kaže Božana.

Samo da ne nestane struje kao u susretu protiv Mađarica u osmini finala?

– Nadajmo se da neće. Opet, nama je prekid zbog struje možda bolje došao nego Mađaricama. Još uvijek ne mogu vjerovati da smo uspjeli preokrenuti 11:14 u zlatnom setu. To se dogodi jednom u 100 puta. Sada u dvorani imamo probleme s golubovima. Već dva dana nikako da izađu iz dvorane. Vjerujem da će se taj problem riješiti do večerašnjeg susreta – istaknula je Butigan.

U Mladosti igra već četvrtu sezonu, a došla je iz Čapljine.

– Ozbiljnom odbojkom počela sam se baviti u sedmome razredu osnovne škole. Prije odbojke išla sam na ples i bila sam članica mažoretkinja. Onda sam se htjela upisati na neki sport. Izbor nije bio težak jer je odbojka bila jedini ženski ekipni sport u Čapljini.

Tek se kasnije osnovao ženski rukometni klub, a ženske košarke nije ni bilo. Doduše, da su i bili neki drugi sportovi, opet bih se odlučila za odbojku. To je sport u kojem nema izravnih kontakata sa suparnicima pa je i mogućnost ozljeda puno manja.

U sedmom razredu naglo sam izrasla nekih 10-15 centimetara, pa u proteklih godinu i pol još 4-5, do sadašnjih 192, tako da je sve super ispalo. U početku nisam ni bila neki talent, a kad sam izrasla, stavili su me na poziciju srednje blokerice – istaknula je Božana.

U Mladost ju je dovela Marija Anzulović.

– Primijetila me kada sam s Čapljinom igrala na jednom turniru u Zagrebu. U početku mi je bilo malo teško živjeti u Zagrebu. Došla sam mlada, nisam poznavala grad pa sam se u početku oslanjala na rodbinu koje imam dosta u Zagrebu.

Živim u stanu s cimericom, studiram, prva godina, komercijalni menadžment. Evo baš sam prije današnje utakmice položila jedan važan ispit. Inače, imala sam milijun teorija čime bih se željela baviti, prvo sam htjela biti zubarica, pa odvjetnica, ali uvijek se zbog nečeg predomislim – rekla je Božana.

Roditelji čuvaju medalju

Slobodnog vremena baš i nema.

– Fakultet i odbojka. To su jedine dvije preokupacije u mom životu. Kako sam članica hrvatske reprezentacije, nemam baš slobodnog vremena ni preko ljeta jer su stalno okupljanja i akcije. Prošlo ljeto imala sam samo osam dana slobodno.

Otišla sam u Čapljinu, tata me nekoliko puta odvezao do mora, najčešće u 35 kilometara udaljeno mjesto Komarna. Ovih dana polažem vozački pa me tata više neće voziti, ha-ha – kaže Božana.

Igrala je za Hrvatsku na zadnjem Europskom prvenstvu.

– Nadam se da ću i dalje biti u viziji izbornika Santarellija. Na zadnjem okupljanju iz Mladosti bile su Pavičić, Deak i ja. Znam da ove godine igrano Zlatnu ligu, ali i završni turnir Challenger kupa kojem je Hrvatska domaćin – rekla je Božana koja je s Hrvatskom osvojila zlatnu medalju na Mediteranskim igrama 2018. godine.

– Medalja je ostala kod kuće, mama i tata je čuvaju – rekla je.

Najugodnije se osjeća u sportskoj odjeći obući.

– Tenisice su zakon. Štikle sam obula jednom u životu, kada sam imala maturalnu večer.