VIDEO Slaven Bilić otkrio vidi li se na klupi Hajduka: On je atraktivan klub, ogroman klub...

Slaven Bilić uvijek je zanimljiv sugovornik, što je potvrdio i tijekom gostovanja kod Ante Breke u emisiji Sport nedjeljom. A odmah u samom početku razgovora dobio je poprilično teško pitanje o Hajduku, ne i neutemeljeno.

Naime, trener Šibenika Dean Računica godinama je bio član Bilićevog stručnog stožera i nedavno je progovorio o tome kolike su mogućnosti da jednog dana preuzme Hajduk.

- Mislim da je to daleka slika, ali nikad ne reci nikad. Tko zna što se može dogoditi. Vjerujem da Slaven u dubini mozga možda ima i tu sliku. Kad će to biti, kad će se dogoditi, hoće li se to dogoditi, ostavimo to otvorenim.

I ostalo je otvoreno, dok Breko nije zatvorio tu temu. Direktno je upitao bivšeg izbornika o klupi Hajduka.

Foto: YouTube/Screenshot

- Neki bi to sigurno htjeli, neki ne bi. Ali nije to sad tema, ne moraš to pitati - kazao je Bilić na samom početku emisije koja će se prikazati u cijelosti ove nedjelje od 13:30 na YouTubeu i lokalnim televizijama.

Nakon malo smijeha, Bilić je nastavio.

- Hajduk je atraktivan i stranim trenerima. Ne govorim sad o Conteu i toj kategoriji, ali Hajduk je jednom Reji, koji je trenirao i Lazio i Udinese u Italiji i dobar je trener, bio atraktivan i prije nego što je došao. Bilo mu je lijepo u Splitu i htio je doći još jednom. Hajduk je atraktivan klub, Hajduk je ogroman klub. Ja jesam hajdukovac, nisam objektivan kad govorim o Hajduku, to sve stoji. Međutim Hajduk je ogroman klub. Hajduk je način života. Ali iskreno, da se vidim ikad na klupi Hajduka, lagao bih kad bih rekao da da.

Time je priča zatvorena. Bar zasad. Bilić je u naponu snage kao trener, ima 53 godine i sigurno se vidi na klupi nekog od europskih velikana, no Hajduk je "uvijek tu negdje" i nitko ne bi promašio ako bi se kladio da će jednog dana ponovno biti za njegovim kormilom...