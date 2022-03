VIDEO Prošlo je godinu dana od Cicine smrti, a govor njegovog sina Nike još će se dugo pamtiti

Na današnji dan prije godinu dana preminuo je legendarni hrvatski nogometaš i nogometni trener Zlatko Cico Kranjčar u 65. godini života. Kako je doznala naša redakcija, preminuo je u KBC-u Merkur nakon kratke i teške bolesti.

POGLEDAJTE VIDEO: Uspomena na Cicu...

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Uz najdraže mu popevke na zagrebačkom groblju Mirogoj pokopan je proslavljeni igrač, trener, bivši izbornik hrvatske reprezentacije i jedan od simbola Dinama Zlatko Kranjčar koji je umro u ponedjeljak u Zagrebu u 65. godini nakon teške bolesti. Od Cice se oprostilo tisuće Zagrepčana koji su željeli odati počast jednoj od najvećih legendi maksimirskog kluba. Na vječni počinak ispraćen je uz najdraže mu zagrebačke popevke "Dobro mi došel prijatel", "Moj Zagreb, tak imam te rad" i "Fala", a govor je držala njegova kći, Lana.



Ranije je u zagrebačkom hotelu Westin održana komemoracija koja je bila zatvorenog tipa u organizaciji kluba i obitelji Kranjčar. Govore su držali predsjednik Dinama Mirko Barišić, legendarni trener Miroslav Blažević, bivši tajnik HNS-a Zorislav Srebrić, te sin Niko.

– E, moj Cicek, znam da me sada gledaš odozgo. I da se smiješ jer si me uspio izvući na pozornicu. A znaš koliko to ne volim. Bio si idol, vodilja, prijatelj, bio si dobri duh našega grada – kazao je Niko.

– Često si govorio da me odgojila mama, ali nije to baš tak. Dozvolio si mi da se zaljubim u nogomet. Ne forsirajući me, dozvolio si mi da nogomet volim i živim. Pustio si me da se sam borim i sam pronađem svoj put. Svojim primjerom naučio si me kako voljeti svoje, a poštovati tuđe, kako biti purger i kako biti Hrvat. Najveća lekcija koju sam od tebe naučio jest da smo na ovom svijetu svi jednaki. Najveća lekcija koju si me naučio je da smo na ovome svijetu svi jednaki. Da svima treba dati priliku, pažnju i - osmijeh. On ništa ne košta, jel' tak? A čuj, nebumo se lagali. Pokazal si mi i kak' se lijepo provesti, zapjevat, zakartat, živjeti tu i sad. Ne brini, ne bum sad prepričaval sve anegdote i uspjehe. Ne bum ponavljal da si bil' šmeker i fakin, vlasnik osmijeha koji osvaja na prvu. Ne bum ni rekel koliko mi već sada fališ. Fala ti na podršci u mojim najtežim trenucima. Ti sigurno nisi otišel jer si u svima nama previše. Učinio si to na svoj način. Volim te. Volimo te. Od sveg ti srca fala, tvoj sin", rekao je Niko Kranjčar kroz suze.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Cico je bio u Dinamu je od svoje desete godine života i u njemu je ostao kao igrač sve do 1983. godine. Trener Mirko Bazić doveo ga je u prvu momčad, a u prvoj je postavi od 1974. Prva utakmica koju je odigrao bila je u hrvatskom derbiju protiv

Ukupno je odigrao 261 utakmicu u prvenstvu, 28 u Kupu te 18 u europskim kupovima za Dinamo te postigao 98 golova u prvenstvu. S Dinamom je 1981./1982. osvojio naslov prvaka. Odigrao je više utakmica u Kupu europskih prvaka, Kupu UEFA i Kupu pobjednika kupova. S Dinamom je došao do naslova osvajača Kupa maršala Tita 1979./1980. i 1982./1983., finala Kupa maršala Tita 1975./1976. i 1981./1982.

Karijeru je 1984. nastavio u bečkom Rapidu. Godine 1990. prešao je u Sankt Pölten, 1991. iz Sankt Pöltena otišao je u SV Wienerfeld u kojem je ostao 1992., objavio završetak karijere, no onda se vratio i ostao još jednu sezonu.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 23.03.2021., Zagreb - Zgrada Zlatka Kranjcara na Dobrom dolu, osvanula je novim muralom i fotografijom sa svijecama posvecenom nogometnom virtuozu Zlatku Cici Kranjcaru.Photo: Marko Prpic/PIXSELL

Kranjčar je upisao i dva nastupa za Hrvatsku i zabio jedan gol protiv Rumunjske 1990., dok je iste godine odigrao cijeli susret kao kapetan hrvatske nogometne reprezentacije. Bio je to prvi službeni nastup hrvatske nogometne vrste.

Nakon igračke, ostvario je i bogatu trenersku karijeru. Nakon Miroslava Ćire Blaževića s četiri osvojena trofeja u dva trenerska mandata u Maksimiru, treći je najtrofejniji trener u povijesti Dinama.

Tri puta bio je prvak Hrvatske (1996. i 1998. s Croatijom, 2002. sa Zagrebom), dva puta pobjednik Hrvatskoga kupa s Croatijom i jedan put prvak Iranske Pro Lige (2012. sa Sepahan Isfahanom).

Cico Kranjčar dobitnik je Državne nagrade za šport "Franjo Bučar" 2005. godine.

Svoju je veličinu Cico pokazao potezom fair-playa 3. svibnja 2012. u utakmici iranskog prvenstva 2011./2012. godine, kad je naredio svom igraču koji je trebao izvesti jedanaesterac neka ga promaši, jer je sudac dosudio jedanaesterac u okolnostima u kojima ga uopće nije trebao dosuditi.

VIDEO: Posljednji Cicini dani: Smrt prijatelja ga je dotukla, tada je sve krenulo nizbrdo