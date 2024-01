VIDEO Pogledajte što je Ronaldo kupio majci za rođendan, video se širi društvenim mrežama

Cristino Ronaldo napustio je Saudijsku Arabiju i stigao u rodni Portugal kako bi s majkom Dolores Aveiro proslavio njezin 69. rođendan i dočekao Novu godinu. Portugalac je za majku pripremio poseban dar.

Jedan od najboljih nogometaša u povijesti majci je poklonio Porsche Cayenne koji vrijedi oko 100.000 eura. Doveo je i njenoj omiljenog pjevača Luana Santanu kojem je poklonio Rolex.

Ronaldov poklon izazvao je dosta pozornosti među navijačima, a video se dijeli na društvenim mrežama.

Portugalac je bio jedan od prvih igrača koji je otišao igrati u Saudijsku Arabiju koja se pokazala kao obećana zemlja za nogometaše. Ronaldo godišnje zaradi oko 260 milijuna eura i jedan je od najbogatijih sportaša u povijesti.

Trenutačno je na odmoru, a njegov Al Nassr sljedeću utakmicu ima 1. veljače.

