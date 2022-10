VIDEO Nogometaš priznao suigračima da je gay, ovako su reagirali na tu vijest

Prije nego što je na društvenim mrežama javnosti obznanio da je homoseksualac, australski nogometaš Josh Cavallo (21) je prvo došao pred suigrače australskog prvoligaša Adelaide Uniteda kako bi im obznanio novosti.

- Želim s vama podijeliti nešto osobno. Ja sam nogometaš i gej sam -rekao je Cavallo u obraćanju javnosti, a uoči toga se dogodilo i obznanjenje suigračima, koje je sada Adelaide objavio na svojim društvenim mrežama.

Watch the moment Adelaide United footballer Josh Cavallo came out to his teammates before telling the world.

Read more here: https://t.co/QeHrCt5XNj pic.twitter.com/Ftw4v3YBax