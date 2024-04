VIDEO Neobična scena na biciklističkoj utrci. Slovenac promašio cilj pa ipak pobijedio

Slovenac Primož Roglič (Bora-hansgrohe) pobjednik je pojedinačnog kronometra voženog u ponedjeljak ulicama Iruna, kojim je započelo 63. izdanje jednotjedne biciklističke utrke po Baskiji (Itzulia Basque Country), što se boduje za UCI WorldTour. Dionicu od 10 kilometara s jednim kategoriziranim usponom Roglič je svladao za 12 minuta i 34 sekunde, što nitko od njegovih konkurenata nije uspio nadmašiti. Roglič je mogao postaviti i bolje vrijeme, ali je na zadnjem zavoju, umjesto da skrene prema cilju, otišao servisnom cestom te se morao zaustavljati i vraćati, a pri tom je manevru izgubio desetak sekundi.

