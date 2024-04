Antonio Plazibat i influencerica osudili splitske delinkventice! 'Imaju neuredne obitelji i...'

Jučer 31. ožujka, točno na Uskrs cijelu zemlju, ali i regiju šokirala je stravična snimka fizičkog i psihičkog maltretiranja maloljetnih delinkventica u Splitu. Osmašica crne kose koja drži djevojku dok kleči na koljenima daje joj nekoliko pljuski, druga ponosno snima ovo kazneno djelo i trećoj dobacuje kako je nije dovoljno snažno udarila, a treća, ona koja ide prvi razred srednje škole - nogom udara žrtvu od straga posred kralježnice. Žrtva potom pada i glavom udara o pod, a na sve to se maloljetne nasilnice i delinkventice hihoću te žrtvi govore kako je to sve zaslužila... Video je doista uznemirujuć, a svatko tko ga je pogledao nije mogao ostati ravnodušan. Slobodna Dalmacija doznala je kako je splitska policija uhitila dvije maloljetne zlostavljačice, a noć su provele u policijskoj postaji. Danas, na uskrsni ponedjeljak nad njima se nastavlja policijska kriminalistička obrada te su im oduzeti i mobilni telefoni.

Kako Slobodna neslužbeno doznaje prijeti im kaznena prijava za nekoliko ozbiljnih kaznenih djela te je vrlo moguće da budu nakon policijske obrade i privedene na Općinsko državno odvjetništvo na daljnje ispitivanje. Nitko nije ostao imun na ovo stravično kazneno djelo, a tim se povodom oglasio i naš vrhunski boksač Antonio Plazibat koji je ostao zapanjen kako se to djevojčice danas ponašaju i gdje su njihovi roditelji zakazali u odgoju. - Pa je li ovo moguće? Pa ovo su mlade cure. Ako je potrebna bilo kakva pomoć ili razgovor curi - žrtvi, neka se javi nije sama! Ima stručnih i duhovnih ljudi koji su joj spremni besplatno pomoći - napisao je Antonio Plazibat te nastavio:

- Ovo nije normalno da se događa! Mlade cure od 13, 14 godina da ovo rade. Video je grozan za gledati, ove cure imaju veliki problem s agresijom, neurednim obiteljima i raznim situacijama. Ako žrtvu treba zaštitit tu sam uvijek, neka mi se javi. Cure koje su ovo napravile i koje imaju problem s agresijom neka pronađu stručnu pomoć, a kako su krenule završit će u zatvoru - kazao je snimivši se te podijelio još jedan uznemirujući video nasilnog ponašanja djevojki. - Vjerojatno je u pitanju droga - dodao je Plazibat.

Također, splitska influencerica Ela Jerković koja je iznimno popularna među mlađom publikom podijelila je video stravičnog napada i osudila djevojke delinkventice. - Nažalost, na ovaj divan blagdan ja imam dužnost da obavijestim ljude kao influencer što se događa u gradu u kojem ja živim. Tri št**ce, podrumarke i šljunkare su odlučile maltretirati djevojčicu koja kleči pred njima. Ostavit ću vam ta dva videa, pa ih vi skinite i pošaljite policiji. Ja sam to već odradila - napisala je Ela na svojem Instagramu gdje je čak podijelila i prijavu. - Pod broj jedan, želim da mi se ove tri podrumarke jave i da mi pošalju adresu na koju ću ja doći da im pokažem što znači tri na jedan. Pod broj dva, ovoj pogotovo koja je opalila djevojčicu koja kleči pred njom u leđa - želim te naučit što je to, ali ću ti ga opaliti u prsa, a ne u leđa - dodala je. - Osobno ću se potrudit da sve tri patite za to - zaključila je osebujna influencerica izrevoltirana ovim mučnim videom i nedoličnim ponašanjem zlostavljačica iz Splita.

Kako Nova TV izvještava, danas su maloljetnice, zajedno s još jednim maloljetnikom ispitane uz pratnju roditelja i socijalnih radnika, a policija još uvijek ne želi izaći sa svim podacima o ovom slučaju.

Naravno, tek treba vidjeti što će policija utvrditi nakon ispitivanja mladih nasilnica i njihove žrtve, njihovih roditelja, ostalih svjedoka te nakon što im pročešljaju oduzete mobitele. No vrlo je izgledno da bi se mogle teretiti za povredu privatnosti djeteta za što je, po zakonu, propisana kazna do dvije godine zatvora. Ta je kazna predviđena za onoga "tko iznese ili pronese nešto iz osobnog ili obiteljskog života djeteta, protivno propisima objavi djetetovu fotografiju ili otkrije identitet djeteta, što je kod djeteta izazvalo uznemirenost, porugu vršnjaka ili drugih osoba ili je na drugi način ugrozilo dobrobit djeteta".

Nadalje, s obzirom na udarac nogom u kralježnicu djevojčice koja je žrtva, njena vršnjakinja koja je zadala udarac mogla bi se teretiti za pokušaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda za što je predviđena zatvorska kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora. Isto tako, dvije nasilne djevojčice mogle bi se teretiti i za nasilničko ponašanje koje propisuje da će "onaj tko nasiljem, zlostavljanjem, iživljavanjem ili drugim osobito drskim ponašanjem na javnom mjestu drugoga dovede u ponižavajući položaj..." biti kažnjen s do tri godine zatvora, piše Slobodna Dalmacija.

