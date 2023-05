VIDEO Modrić velikodušnim potezom rasplakao djevojčicu koja je imala hrvatsku zastavu

Nogometaši Real Madrida osvojili su španjolski Kup Kralja svladavši u finalu na stadionu Cartuja u Sevilli Osasunu s 2-1 (1-0). Real je do 20. trofeja kupa, a prvog nakon devet godina, došao pogocima Brazilca Rodryga. Naš Luka Modrić ušao je u igru tijekom 82. minute jer je prethodno bio ozlijeđen i Carlo Ancelotti ga je odlučio malo poštedjeti.

- Osvojio sam s Real Madridom 23 trofeja, a svaki od njih je impresivan. Jako sam zadovoljan. Drago mi je zbog ovog kupa jer nam je puno puta izmigoljio. Atmosfera je bila sjajna i podsjetila me na onu iz 2014. Igramo za titule, no poseban je doživljaj kada te publika ovako lijepo dočeka, to je najbolje od svega - kazao je presretni Luka poslije susreta u Sevilli.

Razdragana i euforična masa navijača čekala je svoje junake poslije utakmice, a Luka Modrić je jednim prekrasnim potezom usrećio i rasplakao jednu malenu djevojčicu u društvu gospođe.

Modrić je držao dres u ruci kada je išao prema autobusu, u masi je vidio hrvatsku zastavu, gospođu i dijete, otišao je do njih i bacio im dres. Njegova gesta prema djevojčici sigurno će ubrzo postati viralni hit.