VIDEO Koji genijalci! Izašli su sa stadiona jer su mislili da je Real ispao, a onda...

Luka Modrić je nakon povijesnog uspjeha madridskog Reala protiv Manchester Cityja (3:1) u uzvratu polufinala Lige prvaka još jednom naglasio da predaja nije opcija i tako otkrio mentalitet pobjednika, koji navijačima očito nedostaje.

Naime, podosta "bisera" među pristašama kraljevskog kluba, odlučilo je protestno napustiti stadion prije posljednjeg sučevog zvižduka, uvjereni da se ništa ne može promijeniti i da će Manchester City otići u finale Lige prvaka. Kako su se samo prevarili...

Nakon što su napustili tribine, više se nisu mogli vratiti unutra pa su u očaju gledali što se događa na mobitelima. Naravno, slavili su pobjedu ispred stadiona, ali svejedno su ušli u rubriku "Vjerovali ili ne".

Svakako, njihovi najbliži će ih jedno duže vrijeme provocirati zbog tog poteza i kasnijeg razvoja događaja. Jer, čak i da je Real izgubio, red je biti uz momčad do posljednje sekunde. Ako ne već zbog toga, onda zbog silnih eura plaćenih za ulaznicu, kao i privilegije što su uspjeli uopće doći do nje u situaciji kad isto to želi doslovno na milijune ljudi diljem svijeta.