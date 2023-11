VIDEO Kaos u Srbiji: Treneri se posvađali. Djeca se tukla, a roditelji skakali u teren

HRVATSKI KOŠARKAŠ ZA VEČERNJI:

Giriček žestoko uzvratio na priču da su ga zlostavljali u SAD-u, ovo je poruka koju je poslao NBA zvijezdi

Jayson Williams spominje igrače koji te sezone uopće nisu bili u Memphisu a to su pokušali Wright i Massenburg no ja sam se njima potukao i to im nisam dozvolio nakon čega je i Massenburg izbačen iz kluba