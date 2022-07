VIDEO Kandidat za gol godine? Nevjerojatne škarice došle na samom kraju utakmice

Fantastičan gol dolazi nam iz japanske lige, mnogi navijači, ali i stručnjaci već su ga proglasili ozbiljnim kandidatom za pogodak sezone.

Dok u Europi još i nema previh velikih utakmica, fokus je ukrao jedan pogodak iz Azije. U utakmici Kashime i C-Osake Brazilac Everaldo je zabio gol za Kashimu i izjednačenje 3:3.

🤯🤯🤯 WHAT A GOAL! 🔥⚽️



🇧🇷🦌 EVERALDO with the BICYCLE KICK of all BICYCLE KICKS for Kashima Antlers! 😱🚲 pic.twitter.com/vedfFfyYjS