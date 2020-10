VIDEO Kamere snimile Modrićevu reakciju kada je krenulo žaljenje na Zidanea

Strateg madridskoga Reala Zinedine Zidane odahnuo je nakon što je u subotu u El Clasicu na Camp Nou porazio Barcelonu s 3:1 (1:1). Pričalo se uoči utakmice svašta, čak i to da mu uprava kluba radi o glavi, ali nakon tako važne pobjede čini se da od ishitrenih odluka čelnika neće biti ništa.

No, francuski će strateg u svakom slučaju morati porazgovarati s nezadovoljnima u svlačionici, a jedan od njih je i Isco, kojeg su kamere neposredno uoči početka derbija uhvatile kako ga ogovara.

Španjolski reprezentativac potužio se ispred Luke Modrića, Marcela, Luke Jovića, Lucasa Vazqueza i Edera Militaa na tretman kod Zidanea, koji mu, činjenica, u posljednje vrijeme daje jako malo prigoda.

- Kada me vadi iz igre, vadi me nakon 50 ili 60 minuta. Ponekad i na poluvremenu. A kada me ubacuje u igru, ubacuje me desetak minuta prije kraja - kazao je Isco ispred svojih suigrača, na što su se Modrić i Marcelo nasmijali.

Luku Jovića razgovor nije zainteresirao, od Iscove žalopojke bilo mu je važnije gledanje u mobitel, a možda si i nije htio miješati jer i sam kod Zidanea ne stoji baš najbolje.

Bilo kako bilo, Zidane je svoje taktičke zamisli i izbor igrača naposljetku u Barceloni opravdao rezultatom, a svakako je pogodio i kada je u igru u 69. minuti uveo hrvatskog kapetana koji je krasnim pogotkom u 90. minuti zaključio pitanje pobjednika.