Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 5
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
REAKCIJE PLAVOG PUKA

Navijači Dinama oduševljeni pobjedom, pala i poruka za Dalića: 'Ovaj dečko mora u prvih 11!'

Zagreb: GNK Dinamo i HNK Vukovar 1991 u drugom kolu SuperSport HNL-a
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/6
VL
Autor
vecernji.hr
08.08.2025.
u 23:14

Kule me podsjeća na Solskjaera koji je bio zlatna rezerva kod Fergusona i zabijao svaki put kad bi ušao tamo u drugom poluvremenu - napisao je jedan navijač

Nogometaši Dinama uvjerljivo su svladali Vukovar s 3:0 u susretu 2. kola HNL-a. Pogotke za plave postizali su Gabriel Vidović u prvom, odnosno Dion Drena Beljo i Sandro Kulenović u nastavku. Bilo je još mnoštvo prigoda za Dinamo, imali su svoje šanse i Vukovarci, a evo što su nakon utakmice na Facebooku pisali navijači Dinama.

- Prvo poluvrijeme dosta slabo,drugo vrlo dobro pogotovo nakon ulaska Stojkovića. Lisica opet vrlo dobar,ali Ljubičić koji je na pripremama bio top, nevidljiv kao i u Osijeku. Villar zna sve s loptom ali u obje tekme premalo trke te većina lopti prema nazad. - napisao je Krešo.

- Prije svega mi je drago da nitko nije ozlijeđen jer je bilo mnoštvo grubih startova igrača Vukovara. Dalje, Kule me podsjeća na Solskjaera koji je bio zlatna rezerva kod Fergusona i zabijao svaki put kad bi ušao tamo u drugom poluvremenu. I za kraj, rutinska pobjeda i veseli me da za sada nismo gol primili... Prošle sezone su protivnici zabijali iz svake prilike - piše Toni.

Pala je i jedna poruka za izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatka Dalića:

- Valinčić ako uskoro ne bude u reprezentaciji neka si Dalić sam da otkaz - bio je prilično oštar Josip.

- Stojković mora od prve! - misli Mario.

- Dobra predstava modrih, očekujem da ovako nastavimo na Rujevici sa nova tri boda i čiste mreže - naveo je Tomislav.

Ključne riječi
Zlatko Dalić Navijači Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još