Navijači Dinama oduševljeni pobjedom, pala i poruka za Dalića: 'Ovaj dečko mora u prvih 11!'

Nogometaši Dinama uvjerljivo su svladali Vukovar s 3:0 u susretu 2. kola HNL-a. Pogotke za plave postizali su Gabriel Vidović u prvom, odnosno Dion Drena Beljo i Sandro Kulenović u nastavku. Bilo je još mnoštvo prigoda za Dinamo, imali su svoje šanse i Vukovarci, a evo što su nakon utakmice na Facebooku pisali navijači Dinama.

- Prvo poluvrijeme dosta slabo,drugo vrlo dobro pogotovo nakon ulaska Stojkovića. Lisica opet vrlo dobar,ali Ljubičić koji je na pripremama bio top, nevidljiv kao i u Osijeku. Villar zna sve s loptom ali u obje tekme premalo trke te većina lopti prema nazad. - napisao je Krešo.

- Prije svega mi je drago da nitko nije ozlijeđen jer je bilo mnoštvo grubih startova igrača Vukovara. Dalje, Kule me podsjeća na Solskjaera koji je bio zlatna rezerva kod Fergusona i zabijao svaki put kad bi ušao tamo u drugom poluvremenu. I za kraj, rutinska pobjeda i veseli me da za sada nismo gol primili... Prošle sezone su protivnici zabijali iz svake prilike - piše Toni.

Pala je i jedna poruka za izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatka Dalića:

- Valinčić ako uskoro ne bude u reprezentaciji neka si Dalić sam da otkaz - bio je prilično oštar Josip.

- Stojković mora od prve! - misli Mario.

- Dobra predstava modrih, očekujem da ovako nastavimo na Rujevici sa nova tri boda i čiste mreže - naveo je Tomislav.