VIDEO Heroj Reala natopljen krvlju napustio teren protiv Šahtara

Zanimljive utakmice imali smo priliku sinoć gledati u 4. kolu grupne faze Lige prvaka. Jedna od njih bila je ona između Šahtara i madridskog Reala, pogotovo zato što je na svakoj strani terena bio jedan Hrvat - Neven Đurasek u ekipi iz Ukrajine te Luka Modrić u španjolskom prvaku.

Šahtar je poveo u 46. minuti golom Zubkova i vodio sve do pete minute sudačke nadoknade, kada je Antonio Rudiger gostima pogotkom donio bod. Isti se igrač, nažalost, tom prilikom i ozlijedio.

What doesn't kill you makes you stronger 👊🏾 I am okay - thanks for all your messages 🤞🏾🙏🏾 #Hustle #AlwaysBelieve pic.twitter.com/ynnLw5Cjfo