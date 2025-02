VIDEO Duvnjak zaplakao na 'Laku noć, svirači', nije mogao zadržati suze

Kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Domagoj Duvnjak oprostio se od tog dijela svoje rukometne karijere. Proteklih 19 godina branio je boje svoje domovine, a pretpostavlja se da će nakon što završi svoju karijeru postati sportski direktor reprezentacije. Nije te navode ni potvrdio, ali ni opovrgnuo pa se može reći kako navijači očekuju povratak Duvnjaka u hrvatski rukomet, ali u nešto drugačijoj ulozi.

Duvnjak, ali i još dvojica bitnih igrača za hrvatski rukomet - Igor Karačić i Ivan Pešić - završili su reprezentativnu priču kao igrači nakon finala Svjetskog prvenstva kojeg je Hrvatska igrala s Danskom. Hrvatska je osvojila srebrnu medalju, a na povratku u zemlju rukometašima je priređen spektakularni doček na zagrebačkom Trgu bana Jelačića.

Nakon dočeka na otvorenom, Duvnjak i nekolicina ostalih reprezentativaca otišli su u jedan obližnji hotel. Slavlje je trajalo do dugo u noć, a rukometašima je svirala klapa Levanda. Dio atmosfere pjevači su objavili na društvenim mrežama.

Posebno ponosan bio je Domagoj Duvnjak koji je emotivno reagirao na pjesmu "Laku noć, svirači". Jasno, asociralo ga je to na dugo razdoblje koje je zaključio u nedjeljnom finalu. Podsjetimo, Duvnjak je zabio i zadnji gol na utakmici i to nakon što su se danski obrambeni igrači odmaknuli te mu tako dali veliku počast. Duvnjak zbog ozljede nije puno igrao, ali vodio je reprezentaciju do finala u ključnim trenucima.

‘Jedan i neponovljiv kapetan, duša slavonska, a iznad svih’, napisali su iz Klape Levanda, a uz svirače na koljenima su završili još Karačić, Šoštarić, Martinović i Šušnja.