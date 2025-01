VIDEO Andrej Kramarić bjesnio pred kamerama: Ovo je jedno veliko sr***!

U 17. kolu Bundeslige nogometaši Bayerna su s uvjerljivih 5-0 nadigrali Hoffenheim na svom terenu čime su se vratili na plus četiri boda u odnosu na drugoplasirani Bayer.

Već u šestoj minuti Bayern je poveo golom Sanea, dok je u 12. bilo 2-0 nakon pogotka Guerreira. U 26. minuti je Bayern pobjegao na tri pogotka prednosti nakon što je prvi strijelac lige Harry Kane realizirao jedanaesterac.

Nije se Bayern zaustavio niti u nastavku pa je prvo Sane u 48. postigao svoj drugi pogodak za 4-0, dok je Gnabry u 66. poentirao za peti pogodak u mreži Hoffenheima. Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić odigrao je cijelu utakmicu za Hoffenheim koji je u opasnoj zoni, na 16. mjestu.

⚠️Here is Hoffenheim’s Andrej Kramaric and his interview with us on @ESPNFC after their 5-0 defeat at Bayern.



“This is one big shit season”



“If I want to say the things on my mind about the club, I will probably get the biggest fine in the history of the Bundesliga.” pic.twitter.com/QrYyjWCkbv