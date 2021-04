Veslač Marin Sinković u neobičnoj ulozi: Ne znam hoću li plakati ili vrištati

Martin Sinković (31), višestruki svjetski i europski veslački prvak, te aktualni olimpijski pobjednik, prihvatio je brzinski izazov. Pristao je ovog vikenda provozati se s jednim od najboljih svjetskih reli vozača Adrienom Fourmauxom. Obojica su, baš kao Martinov brat Valent, "manekeni" Red Bulla pa je tako i došlo do toga da Martin nakratko postane suvozač jednom od najperspektivnijih reli vozača današnjice koji se sprema za nastup na predstojećem Croatia rallyju.

- Nakon osvajanja petog europskog zlata puno ljudi mi se javilo rekavši mi da izgledamo kao da imamo motor u čamcu, a jedini motori smo brat i ja. No, ovaj vikend ću se okušati u jednom sportu s motorom. Dobio sam nevjerojatnu priliku. Naime, u svom natjecateljskom automobilu provozat će me Adrien Formaux. Nisam još siguran hoću li vrištati, plakati ili smijati se. Na snimkama ćete vidjeti sve moje emocije a možda i pozelenim. Nikad se ne zna - kazao je Martin i okrenuo na šalu:

- Istestirat ću ja njega. On mora dokazati da je bolji vozač od mene. Ako ću imati povjerenja u njega dozvolit ću mu da me provoza po jednoj trasi.

U jednoj od verzija najave onoga što ga čeka, također šaljivoj, mlađi brat Sinković kazao je i ovo:

- Dragi kolega iz Red Bulla me nazvao i zamolio da pogledam kako vozi, da mu ukažem na eventualne pogreške. Stvarno je sretan što dolazi u Hrvatsku, želi tu pobijediti pa me zamolio da mu trenerski pomognem što sam i prihvatio. Dobar je vozač no vidim i gdje bih ga mogao poboljšati tako da vjerujem da će brzo voziti za vrijeme WRC relija koji se održava u Hrvatskoj od 22. do 25. travnja.

Premda je jedan od sitnijih veslača u svojoj discipini, Martin je još uvijek odveć robustan za reli suvozača:

- Čuo sam da su njihovi suvozači dosta mali, da je ograničenje do 85 kg tjelesne težine, a ja imam 97 kg. To mi je životna prilika, nekako ću se ugurati u taj auto pa makar morao i na neku dijetu. Bude li me prebrzo vozio i ako mi nakon toga neće biti dobro, stavit ću ja njega u čamac i onda će on završiti u vodi.